中共重提「顏色革命」威脅　危機意識一直都在

2019年1月21日，中共總書記、國家主席習近平在由全國省部級主要領導參加的專題研討會上，將意識形態領域安全風險定為中國當下七大風險之一。在此前幾天的全國公安廳局長會議上，公安部長趙克志亦強調要「以防範抵禦『顏色革命』為重點，堅決打好政治安全保衛仗」。 須知道對於意識形態挑戰，中共一直都有危機意識，因此近年推行多項黨建改革，反腐整黨。正正在此「長期格局」下，內部經濟轉型和外部地緣政治壓力成為「觸發點」，在社會層面引發一些沸沸揚揚，促使領導層重申「顏色革命」的威脅，警惕意識有所增強。

習近平的講話涉及政治、意識形態、經濟、科技、社會、外部環境、黨的建設等領域的重大風險。（新華社）

首先歸根究柢，「政治安全」的含義是中共政權安全和中國社會主義制度安全。其實在2017年召開的中央政法工作會議，當時習近平也提及：「要把維護國家政治安全特別是政權安全、制度安全放在第一位。」

長期格局：官方意識形態不斷弱化

儘管中共最高領導人在公開場合並不多提「顏色革命」、「和平演變」之類的話，但據稱在內部場合，這種論述一直存在。習近平近日的再三強調，突顯出中央對「顏色革命」的警戒最近有提升的跡象。然而，作為世界上最大的發展中國家，且正值建政70周年，為何還要頻頻提及「顏色革命」？

國務委員兼公安部部長趙克志17日在全國公安廳局長會議上表示，要以防範抵禦「顏色革命」為重點，堅持把防範政治風險置於首位。

要知道，中國經歷40年的改革開放，從社會主義計劃體制轉型到現在的社會主義市場經濟體制，經濟上的日益市場化、多元化也帶來了社會結構的分化、思想意識的多元化。其間官方意識形態卻一直處於不斷弱化的狀態，不僅對青年一代缺失吸引力，即便是中共的官員也有不少對其失去信仰。

觸發點：經濟轉型與中美角力

對於中共來說，蘇聯解體始終是對政治安全的警示，危機意識一直都在。至於近日三番四次發出警告，實緣於內外因素交織下，「觸發」重申「顏色革命」威脅的必要性。內部是經濟改革如「三去一降一補」所帶來的震動、GDP增速創下30年新低等；外部如中美地緣政治角力，貿易前景不明朗等，其對中國造成的衝擊在輿論中被有意無意的放大，這時候作為執政者的中共有所警惕都不足為奇。

放眼歷史，政權更替經常發生在改革期間，晚清是如此，蘇聯亦是如此。時值改革開放再次面臨轉捩點，中共眼見種種「前車之鑑」，難免會對潛在動蕩局勢有所防範。不過打鐵還須自身硬，加強管制是其中一種應付手法，但更重要的是切勿重蹈蘇聯故步自封的覆轍，必須對內對外均按國情保持改革開放步伐，務求社會經濟踏上全新台階。