李銳女兒：父親意願是死後「不開追悼會，不進八寶山，不蓋黨旗」

中共已故領導人毛澤東的前秘書李銳於周六（16日）清晨在北京逝世，享年101歲。 身在美國的李銳女兒李南央發表聲明表示，從朋友那裏知道，中組部商定將於周三（20日）早上在八寶山按正部級待遇為李銳舉行告別儀式。李南央稱，李銳的意願是死後「不開追悼會，不進八寶山，不蓋黨旗」。

中共已故領導人毛澤東的前秘書李銳於周六（16日）清晨在北京逝世，享年101歲。（資料圖片/視覺中國）

李南央的聲明表示，知道李銳絕對不能接受將他定位為一個共產黨的正部級來進行追悼，李銳是在共產黨統治下保持獨立頭腦及有真性情的人，她要保護其父親的人格尊嚴，故不會參加中組部安排的追悼儀式，以此告訴世人李銳的真實意願。

李南央又表示，李銳向她說過，如果追悼會上說他是一位馬克思主義者，將是一件很滑稽的事，李銳自詡為獨立思考的知識份子，那面黨旗上沒有他的位置。

此外，李南央在接受美媒美國之音的採訪時說，「我不能接受那沾滿了人民鮮血的旗蓋在我父親的遺體上。那是對他的最後的侮辱」。

李銳稱毛澤東晚年所犯錯誤帶來深重災難

李銳被視為中共體制內的自由派分子，提倡民主憲政。他晚年主力研究毛澤東，曾經表示，「我一生寫了評價毛澤東的五本書，對毛一生的功過是非作了實事求是的介紹與客觀的評論，對他晚年犯錯誤的原因也做了較為深入的探討，毛澤東是一代偉人，但他晚年所犯的錯誤給黨和國家帶來了深重的災難。」

（綜合報道）