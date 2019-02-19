【削山造地】河北石家莊違建別墅遭查　部分涉事建築已拆除

陝西秦嶺別墅風波剛剛平定，河北石家莊再爆出「削山造地」違建別墅一事。不僅在沒有開工許可證就開工建設，更在沒有預售許可證的情況下公然銷售。 據報，目前涉事違建別墅已經被寫上了「拆」字，部分別墅已經被拆除。 同時，石家莊多個房地產銷售平台已將涉事樓盤下架。

河北石家莊市鹿泉區被曝「削山造地」違建別墅。（《中國房地產報》）

據住建部主管的《中國房地產報》17日報道，西美金山湖小鎮別墅項目位於石家莊市鹿泉區山前大道東側，總占地面積120萬平方米、總建築面積23萬平方米，容積率0.6，堪比陝西秦嶺違建別墅。

報道稱，該項目規劃建設獨棟別墅24棟，聯排別墅714棟。惟依山勢呈階梯式而建，幾乎削掉半架山，其中受損的山脈為封龍山。據了解，封龍山又名飛龍山，西倚太行，東臨平原，主峰海拔812米，屬於歷史文化名山，以奇山怪石著稱。報道指，正因為其自然生態及其文化資源優勢，成為開發商叫賣的「噱頭」，不惜毀山損林來開發別墅。

報道還提及部分涉事的企業，如西美集團、麗豪地產等。其中麗豪地產於2017年曾因未經許可開工建設住宅，被罰款近624萬人民幣。

事件曝光後，河北省委書記王東峰對石家莊「削山造地」建別墅問題作出批示後，要求石家莊市委、市政府立即組成調查組調查，堅決依法依規依紀查處。

據報，位於石家莊鹿泉區的違建別墅已經被寫上了「拆」字，部分別墅已經被拆除。 同時，石家莊多個房地產銷售平台，已將涉事樓盤下架。

但據當地居民反映，目前發現違建情況只是冰山一角，「石家莊西山片區別墅有多少個樓盤，誰也數不清。山前山後，山上山下到處都有，有大有小，已建或在建的，都是連片開發的，少則幾十畝，多則上千畝，周邊大小別墅區也有幾十個樓盤。西美金山湖小鎮別墅項目只是其中之一。」

（《中國房地產報》）