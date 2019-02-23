【最高法卷宗丟失】王林清認罪後崔永元疑似失聯　好友望其平安

新華社周五（22日）發布「陝北千億礦權案」卷宗丟失等問題調查結果，顯示「卷宗丟失」正是承辦此案的法官王林清本人故意所為。 而早前參與協助王林清爆料的央視前主持人崔永元至今仍未回應，其微博也已經暫停更新。其好友、新浪微博大V袁立周六（23日）則表示目前聯繫不上崔永元，希望他平安。

袁立發文稱聯繫不上崔永元，希望他平安健康。（新浪微博）

微博大V袁立23日下午1時曾在微博發文稱，「聯繫不上（崔永元），希望崔老師平安健康」，吸引不少網民「圍觀」，有人留言稱「好人自有好報」，也有人留言說是「咎由自取」。

據此前報道，經中國國家保密部門鑒定，崔永元此前協助王林清拍攝的影片以及崔在網上曝光的案卷材料涉及國家秘密。鑒于王林清的行為已涉嫌犯罪，公安機關已依法對其立案偵查，意味著崔永元可能涉嫌參與犯罪。加上崔永元曾多次發文力挺王林清，說他和王「可以一起死」。外界猜測，崔永元疑似失聯或與被帶走協助調查有關。

前央視主持人崔永元早前曾在微博揭露卷宗在最高法丟失、並幫王林清錄製影片「自證清白」。（影片截圖）

據悉，卷宗丟失案的官方調查結果公布後，崔永元的大部分微博均無法留言，他本人也未發文回應。與此同時，Twitter上一個疑似為崔永元本人的帳號@CuiYongYuan2019則對調查結果作出連環回應：「調查組：『千億礦權案』卷宗丟失是王林清故意所為－你怎麼看？」「今天五毛這麼多？國內的一律不准評論，國外的五毛鋪天蓋地」，最後更沉默地貼出一張黑圖。

（綜合報道）