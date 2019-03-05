【2019兩會】李克強工作報告強調落實「習五點」　再提九二共識

全國兩會正式召開，其中十三屆全國人大二次會議今天（5日）在人民大會堂開幕，國務院總理李克強作了政府工作報告。在提到兩岸關係時，李克強強調，要全面貫徹落實「習五點」，堅持一個中國原則和「九二共識」。 此外，在3日的全國政協十三屆二次會議上，全國政協主席汪洋在工作報告上關於台灣部分，同樣強調了要貫徹「習五點」。

國務院總理李克強在第十三屆全國人大二次會議上發表工作報告。（直播片段）

據了解，習近平今年1月初在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會發表對台重要講話，提出「習五點」。包括：一、攜手推動民族復興，實現和平統一目標。二、探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。三、堅持一個中國原則，維護和平統一前景。四、深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎。五、實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。

李克強在今年人大開幕式上再次提到要全面貫徹落實習近平的重要講話精神，指出要堅決反對和遏制「台獨」分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整，同時也要深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作。他還強調，兩岸同胞「同根相繫、同命相連」，應攜手共創共用全體中國人的美好未來。

全國政協主席汪洋在全國政協十三屆二次會議上進行工作報告。（直播片段）

而在3日的全國政協十三屆二次會議上，全國政協主席汪洋在工作報告上關於台灣部分，除了同樣強調要貫徹「習五點」以外，並未提及「九二共識」。而在去年報告中提到的「加強與台灣民意代表機制化交流」在今年也變成了「加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫」。

（綜合報道）