【2019兩會】國台辦主任劉結一：制度不同非統一障礙也非分裂藉口

第十三屆全國人民代表大會第二次會議5日在北京開幕後，今年第二場部長通道也隨即開放，接受媒體提問。 中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一當天首次亮相部長通道，用長約5分鐘時間介紹了大陸對台方針。他強調，兩制是為了照顧台灣的現實情況，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。

國台辦主任劉結一5日在兩會的部長通道上首次亮相。（視覺中國）

繼國務院總理李克強和全國政協主席汪洋分別都在工作報告中強調「習五點」後，劉結一在部長通道上也提及習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話，是新時代做好對台工作的根本遵循和行動指南，兩岸關係必將沿著這篇講話指引的方向，向前邁進。

劉結一稱， 「儘管兩岸關係越來越複雜，儘管前進的道路不會一帆風順，但是大道至行，民心所順，勢不可當。」 劉結一說，大陸始終牢牢把握兩岸關係的主導權、主動權，兩岸關係必將朝著國家統一的方向邁進；大陸堅持「和平統一，一國兩制」的方針，這是實現國家完全統一的最佳方式，既是為了「照顧台灣的現實情況」，也是為了「保障台灣同胞的利益福祉」。

劉結一強調，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。」 大陸願與廣大台灣同胞共同做出努力，在堅持「九二共識」、反對台獨的共同基礎上，與台灣各政黨、各界別代表人士開展民主協商，廣泛深入探討兩岸關係和民族未來，為兩岸關係和平發展做出制度性安排，推動兩岸走向和平統一的進程。

據劉結一介紹，去年共有2000多家台企獲得了稅收優惠，800多位台胞考取了熱門專業執照，越來越多的台灣青年到大陸求學。（資料圖片）

劉結一還指出，大陸堅決反對和遏制「台獨」分裂，稱「台獨分子」是兩岸同胞的共同敵人，反對「台獨」是兩岸同胞的共同責任，也是全體中國人包括台灣同胞的共同利益所在。大陸秉持兩岸一家親的理念，率先與台灣同胞分享大陸發展的機遇，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇。

劉結一最後介紹稱，去年底推出的惠及台灣同胞的31條措施，深受廣大台胞歡迎他表示，大陸將繼續為台胞做實事、辦好事、解難事，在民族復興的進程中，不會讓台胞缺席、掉隊。

（澎湃新聞）