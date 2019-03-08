【2019兩會】王岐山：內政決定外交，沒有誰能夠阻擋我們前行

中國國家副主席王岐山，於3月7日參加他所在的十三屆全國人大二次會議湖南代表團審議。會中，王岐山強調，內政決定外交，要知己知彼，在與各國交往中為國家發展和民族復興創造有利條件。

王岐山表示，中國特色社會主義是幹出來的，近14億人匯聚成的磅礴力量，沒有誰能夠阻擋我們前行。（VCG）

據早前報道，這是王岐山2018年當選國家副主席後，今（2019）年首度參加全國人大代表團會議。他在昨日上午參加13屆全國人大2次會議湖南代表團會議時，作上述表示。

王岐山會中並未提到中美貿易戰，但他強調：「世界政治經濟正在經歷冷戰結束以來最深刻的變革，要在不確定中看到確定性，堅定信心、保持定力，紮紮實實把中國自己的事情辦好。」

他說，「內政決定外交」，中國利益與世界利益緊密相連，和平發展是中國人民的追求。「要知己知彼，在與世界各國交往中不斷加深瞭解、增進互信、加強合作，推動建構人類命運共同體，為國家發展和民族復興創造更多有利條件。」

王岐山強調，發展不平衡的問題只能在發展中解決。「我們的選擇是通過堅定不移深化改革、擴大開放，解決好人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾」。

王岐山說，「中國特色社會主義是幹出來的，近14億人匯聚成的磅礴力量，沒有誰能夠阻擋我們前行」，要堅定道路、理論、制度、文化「四個自信」，以改革發展的生動實踐講好中國故事，創造新的更大奇蹟。

（新華網）