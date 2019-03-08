【2019兩會】重慶民企富豪兩會追債：被國企欠逾60億元拖足4年　

據內媒報道，在全國兩會其中一場政協界別分組會議中，來自重慶的「工商聯」界別政協委員、隆鑫控股有限公司董事會主席涂建華即席追債，稱遭某間國企拖欠超過60億元（人民幣．下同）的債務長達4年，即使市政府多次介入協調亦無果。不過，報道中並沒有提到積欠涂建華的是哪一家國企。

涂建華在政協界別分組會議上即席追債。（天天快報）

當前，在民營企業融資十分困難的情況下，國企拖欠賬款現像加劇了民營企業的資金周轉壓力，更增加了民營企業的資金成本。

3月6日，國務院總理李克強在政府工作報告中承諾，政府對拖欠企業的款項，年底前要清償一半以上。決不允許增加新的拖欠。

據報道，涂建華的企業2002年起參與房地產市場投資，其後於2014年將旗下的房地產相關資產出售予一間國有企業，未料卻被「拖數」，「對方到現在為止還欠我60多個億，欠了4年多。」涂建華建華坦言，「60多個億」對其企業而言是一筆巨款，但無奈雖然有重慶市政府介入協調14次之多，「但到現在連3億、5億都沒還，活活能把我們拖死。」

李克強在工作報告提到要對拖欠企業的款項年底前要清償一半以上，決不允許增加新的拖欠。（中新社）

涂建華又透露，涉事國企在房地產領域有投資，雖然2014年至2015年時的情況不太樂觀，但自去年開始就已有好轉，卻仍不肯還債，「然後他們又在投項目。」涂建華更指，對方曾經提出以「還項目」的方式還債，但其後該項目被發現本身竟帶有50億元的負債，「我就不敢接他的項目，如果把項目接過來，我就拿不到新的融資了。」

對此，列席的全國工商聯主席高雲龍回應指，工作報告中所提到的清償目標明確，範圍包括政府，同時亦包括國有企業。

據悉，目前這則消息已被刪除。

（綜合報道）