今年內地「五一」放假四天　預計全國將有1.5億人次旅遊

3月22日上午，《國務院辦公廳關於調整2019年勞動節假期安排的通知》發佈，經國務院批准，2019年勞動節放假安排調整為5月1日至4日，共4天。 專家預計，假期全國將有1.5億人次旅遊。

在上海外灘遊玩的遊客。（資料圖片/視覺中國）

據悉，自「五一」放假消息公佈後，相關旅遊產品搜索量隨即大增。

眾信旅遊資料顯示，假期調整消息公佈後，向眾信旅遊各零售門店諮詢「五一」前後出境游產品的消費者明顯增多，除了5月1日和2日，4月27日至4月30日出發的產品也迅速成為熱門。不少遊客已經開始提前預訂「五一」出行機票。

飛豬平台顯示，假期調整通知公佈後，3月22日10點至12點國內機票預訂量較前一周同時段增長超過50%，國際機票增長超過150%。截至當日上午11點30分，驢媽媽旅遊網「五一」假期相關旅遊產品搜索人次環比激增335%。

各大旅行社搜索資料顯示，重慶、杭州、上海、北京、成都、西安、廣州、昆明、南京、三亞等地成為遊客搜索最多的「五一」國內熱門旅遊目的地，日本、泰國、新加坡、越南、土耳其則成為出境搜索熱門目的地。

中國旅遊研究院博士韓元軍表示，參照往年小長假情況，今年「五一」4天小長假，預計全國將有1.5億人次旅遊，特別是對於國內游、省區市內高鐵、自駕遊會有很好的促進作用，也會給吃住行遊購各旅遊業態帶來相當規模的消費，特別是旅遊品牌影響力大的旅行社、連鎖酒店、餐飲等知名企業會迎來消費高峰。

（經濟日報）