LV、Gucci、iPhone內地相繼減價　會影響代購生意？

踏入4月，內地消費者迎來好消息：iPhone、LV和Gucci等多個奢侈品牌相繼降低價格。 有分析認為會提高內地奢侈品市場的購買力，同時打擊代購的生存空間。但也有評論認為，減價的幅度有如雞肋，對代購的生意影響不大。

為響應中國即將實施的增值稅減讓政策，多個國際知名奢侈品牌都宣佈在國內巿場減價。其中，LV已於3月底下調了中國官網的產品價格，降幅約為3%。今日Gucci也將面向中國市場下調約3%的價格。

蘋果亦宣佈減價，覆蓋新舊款產品。其中近幾天推出的iPad mini 64GB WiFi版本降了79元，而iPad Air 64GB降了104元，而舊產品中，iPhone XS系列降價500元，iPhone XR降價300元，iPhone7/8也有不同程度降價。蘋果還表示，如果顧客購買的產品在14天內降價，可以致電要求退還差價，但有網友反映打了電話很久也沒有人接聽。

有評論認為國際品牌的售價下降，或會增加國內消費者的購買意欲。(資料圖片)

多個國際品宣佈在4月1日起，降低在國內的官方售價。(資料圖片)

讓更多消費者願意在國內消費購物

人民網認為此波降價是與國內消費者巨大的奢侈品購買潛力息息相關。根據《2018貝恩公司年度奢侈品報告》的調查結果顯示，中國消費者已成為全球奢侈品市場增長的主要驅動力之一。越來越多的國際奢侈品牌更加注重在中國的市場定價策略，部份品牌通過開設新店、推出聯名款或限定款，以及調整零售價的方式來討好中國消費者。

人民網指出當名牌在國內售價下調，讓更多消費者願意在國內消費購物，促使了國內的奢侈品市場的回暖。同時與國內外門店商品差價縮小，也有利於打擊生存在灰色地帶的代購。

有代購認為國內官方售價降幅只有3%，仍未及得上代購價格便宜。(資料圖片)

降價幅度有如雞肋

但同時，新浪網的評論文章就指出，奢侈品的降價幅度有如雞肋，部份產品在降價仍然高於歐洲官方價格及代購的售價，未必對代購造成影響。

以大受歡迎的LV NANO NOe手袋為例，該款手袋中國官網降價後的價格為8250元人民幣，而法國LV官網的定價為750歐元（約5650元人民幣），代購渠道報價為8000元；Gucci在中國較為受追捧的Dionysus系列小號GG肩背包，中國官方售價為17900元人民幣，按3%降價後，預計售價為17363元。而同款背包在歐洲國家官網的價格為1790歐元（約13484元人民幣）。有代購就表示，一般2萬元左右的手袋從代購渠道買會比國內便宜4000-5000元，相當於較中國官方售價便宜20%至25%。

專家指這次降價可以被視為一種市場營銷策略。(資料圖片)

降價可視為品牌市場營銷行為

奢侈品專家周婷認為，降低國內外售價差距是品牌針對一部份想在國外買又擔心自帶遭海關嚴查，想代購又擔心大量假貨的消費者的有效手段。她又指，通過降價，品牌會慢慢釋放信號，即國內外售價差距在縮小，從而促進消費回流。

而在奢侈品中國聯盟榮譽顧問張培英看來，3%的降幅不會對經常購買奢侈品的消費群形成很大觸動，此次降價更多地可視為品牌的市場營銷行為，帶有廣告效應。品牌多年來在中國形成的定價不會輕易改變，更大的可能是會繼續提價、偶爾降價，中國和歐洲的價差基本仍會保持在20%左右。

（綜合報道）