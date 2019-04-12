【廁所革命】財政部獎補方式撥款　5年內推動農村普及衞生廁所

在國家主席習近平的號召下，內地自2015年起掀起一場「廁所革命」，尤其要針對農村廁所。 財政部及農業農村部近日聯合印發通知，宣布財政部將會安排資金，在5年內以獎補方式「支持和引導各地推動有條件的農村普及衞生廁所」，以達致糞污基本得到處理和資源化利用，改善農村的人居環境。

據《關於開展農村「廁所革命」整村推進財政獎補工作的通知》列明，獎補原則分為「整村推進、逐步覆蓋」、「農民主體、政府引導」、「地方為主、中央支持」及「區域統籌、差別補助」，程序上會則按「數據報送與審核」、「資金分配與下達」、「資金使用範圍」及「獎補方案報送」處理。

通知強調要建立健全機制，嚴懲借廁所革命貪污

簡單而言，通知明確了資金的使用範圍，要求中央財政獎補資金由地方統籌使用，主要支持糞污收集、儲存、運輸、資源化利用及後期管護能力提升等方面的設施設備建設，各地可根據工作實際確定具體支持內容。至於補助對象方面則側重獎勵上年度完成任務並兼顧補助在當年推動普及農村廁所。

通知同時在落實投入責任、加強政策銜接、重視數據管理、建立公示制度、加強績效管理、強化資金監管等方面有所要求，其中更強調要建立健全機制，對於騙取、套取、擠佔、挪用，或違規發放等行為要依法依規嚴肅處理。

事實上，在今年3月全國兩會「部長通道」上，農業農村部部長韓長賦已表明「今年要推動全國3萬個村莊，大體上是1000萬的農戶實現『改廁』，中央財政計劃安排70億元支持這項工作。」

不過，廁所革命在推行中一直被詬病存在形式主義，部分公廁的改造工程鋪張浪費，設計過於豪華。甚至央視在今年1月就曾披露，在甘肅武威涼州區有農村公廁改造後，由於沒有接入排污網，化糞池需要定期清理，導致僱用專業車輛清運的費用反而成為當地村民的負擔。村民最終重新使用旱廁，令不少經改造的農村公廁被閒置，使用率極低，僅作雜物房。

（綜合報道）