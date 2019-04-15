【胡耀邦逝世30周年】敏感政治周期開始　中共拒六四不否定胡耀邦

今天（15日）是中共前總書記胡耀邦逝世30周年的日子。1989年4月15日，73歲的胡耀邦因心臟病猝逝。北京大學生和市民開始在天安門廣場聚集，表達對他的懷念和對官員腐敗，對中國改革緩慢的不滿。其後發起遊行抗議，繼而導致六四事件的發生，深刻地改變了中國改革開放的走向。
《多維新聞》發表文章指出，鑑於胡耀邦去世與六四事件的客觀聯繫，中共當前不得不抱持敏感態度，以防止這一具有特別象徵意義的時間節點出現「意外」。
1989年的六四事件深刻地改變了中國改革開放的走向。（資料圖片）
文章指出，就胡耀邦本身來說，他正是因為在處理學生問題和改革問題上的「反資產階級自由化不力」而不被中共老人認可才下台的。中共沒有忘記他的「錯誤」：中共官方認為：「1987年1月16日，中共中央政治局舉行擴大會議，中共中央總書記胡耀邦檢討了他擔任黨中央總書記期間，違反黨的集體領導原則、在重大的政治原則問題上的失誤，並請求中央批准他辭去黨書記職務。會議對胡耀邦進行了嚴肅的批評，同時，如實地肯定了他工作中的成績。」
中共一直將其視為應該避諱的中共領導人名字，如今情況依舊，但是北京的處理態度似乎較之以往從容許多。根據傳媒報道，胡耀邦逝世30周年紀念日，在胡耀邦安葬地江西共青城及其家鄉湖南瀏陽，將分別舉行紀念儀式和研討會。胡耀邦三子胡德華幾天前海偕同前新聞出版署長杜導正等親友，在北京胡耀邦故居舉行了一場小型私人追思會。
1982年，鄧小平（右）與胡耀邦在一起交談。（網上圖片）
年屆95歲的杜導正帶領眾人向胡耀邦夫婦鞠躬，並題詞形容胡耀邦是「始終有良心的老百姓的老朋友」。「今年是五四運動100周年，胡耀邦是五四精神『民主與科學』的實踐者，惟理想仍未成真，『耀邦一直堅持科學和民主，帶了好頭』這個口號沒有過時，實現它們，中國還有漫長的路要走」。
至今，輿論尚未出現官方干擾胡耀邦紀念的消息。中共儘管不希望看到人們對一名所謂的「開明派」領導人進行不符合當下政治氣氛的歌頌和紀念，更不希望人們將他與六四事件的發生聯繫起來，但除非牽扯六四，否則應該也沒有主動介入的動力和意願。
在紀念胡耀邦誕辰100周年的座談會上，中共總書記習近平稱讚胡耀邦「把自己的一生獻給了黨和人民」。（網上圖片）
事實上，在2015年11月20日中共紀念胡耀邦誕辰100周年的高級別座談會上，中共最高領導人習近平肯定胡耀邦是「久經考驗的忠誠的共產主義戰士，偉大的無產階級革命家、政治家，我軍傑出的政治工作者，長期擔任黨的重要領導職務的卓越領導人」。在肯定了胡耀邦在各個歷史時期的貢獻後，習近平稱讚胡耀邦的人品，並稱讚，胡耀邦同志把自己的一生獻給了黨和人民。他的一生，是光輝的一生、戰鬥的一生。在為黨和人民事業的不懈奮鬥中，他夙夜在公、嘔心瀝血，鞠躬盡瘁、死而後已，書寫了無愧於共產黨員稱號的人生，作出了彪炳史冊的貢獻。
而在2017年3月17日，當胡耀邦遺孀李昭的遺體告別儀式在八寶山舉行時，習近平、李克強等時任七常委和胡錦濤等十八屆六常委（周永康除外）均親赴現場致哀。
中共前總書記胡耀邦塑像湖南揭幕。（網上圖片）
對於普通人來說，今年將是外界所謂中共的重大政治敏感年。胡耀邦的逝世被深深地鐫刻在人們對六四事件的記憶中，而30年前的六四事件就如同100年前的五四事件那樣，成為中國學生成長為一股不可忽視的政治力量並發揮歷史作用的高光時刻。
時移世易，當年廣場上的力量後來進入中南海，而學生卻依然徘徊在權力的外圍。中共當然站在執政者的位置考慮問題，在今年依然會堅持戒備，而不是像五四時的先驅那樣。而且，坦率講，今天早已不是1989年，今天的中國學生也不在是當年的學生，在一個完全市場化的年代，在一群經歷過嚴格政治訓練的人群中，學生熱衷政治運動可能性微乎其微。