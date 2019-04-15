【胡耀邦逝世30周年】敏感政治周期開始　中共拒六四不否定胡耀邦

今天（15日）是中共前總書記胡耀邦逝世30周年的日子。1989年4月15日，73歲的胡耀邦因心臟病猝逝。北京大學生和市民開始在天安門廣場聚集，表達對他的懷念和對官員腐敗，對中國改革緩慢的不滿。其後發起遊行抗議，繼而導致六四事件的發生，深刻地改變了中國改革開放的走向。 《多維新聞》發表文章指出，鑑於胡耀邦去世與六四事件的客觀聯繫，中共當前不得不抱持敏感態度，以防止這一具有特別象徵意義的時間節點出現「意外」。

1989年的六四事件深刻地改變了中國改革開放的走向。（資料圖片）

文章指出，就胡耀邦本身來說，他正是因為在處理學生問題和改革問題上的「反資產階級自由化不力」而不被中共老人認可才下台的。中共沒有忘記他的「錯誤」：中共官方認為：「1987年1月16日，中共中央政治局舉行擴大會議，中共中央總書記胡耀邦檢討了他擔任黨中央總書記期間，違反黨的集體領導原則、在重大的政治原則問題上的失誤，並請求中央批准他辭去黨書記職務。會議對胡耀邦進行了嚴肅的批評，同時，如實地肯定了他工作中的成績。」

中共一直將其視為應該避諱的中共領導人名字，如今情況依舊，但是北京的處理態度似乎較之以往從容許多。根據傳媒報道，胡耀邦逝世30周年紀念日，在胡耀邦安葬地江西共青城及其家鄉湖南瀏陽，將分別舉行紀念儀式和研討會。胡耀邦三子胡德華幾天前海偕同前新聞出版署長杜導正等親友，在北京胡耀邦故居舉行了一場小型私人追思會。

1982年，鄧小平（右）與胡耀邦在一起交談。（網上圖片）

年屆95歲的杜導正帶領眾人向胡耀邦夫婦鞠躬，並題詞形容胡耀邦是「始終有良心的老百姓的老朋友」。「今年是五四運動100周年，胡耀邦是五四精神『民主與科學』的實踐者，惟理想仍未成真，『耀邦一直堅持科學和民主，帶了好頭』這個口號沒有過時，實現它們，中國還有漫長的路要走」。

至今，輿論尚未出現官方干擾胡耀邦紀念的消息。中共儘管不希望看到人們對一名所謂的「開明派」領導人進行不符合當下政治氣氛的歌頌和紀念，更不希望人們將他與六四事件的發生聯繫起來，但除非牽扯六四，否則應該也沒有主動介入的動力和意願。

在紀念胡耀邦誕辰100周年的座談會上，中共總書記習近平稱讚胡耀邦「把自己的一生獻給了黨和人民」。（網上圖片）

事實上，在2015年11月20日中共紀念胡耀邦誕辰100周年的高級別座談會上，中共最高領導人習近平肯定胡耀邦是「久經考驗的忠誠的共產主義戰士，偉大的無產階級革命家、政治家，我軍傑出的政治工作者，長期擔任黨的重要領導職務的卓越領導人」。在肯定了胡耀邦在各個歷史時期的貢獻後，習近平稱讚胡耀邦的人品，並稱讚，胡耀邦同志把自己的一生獻給了黨和人民。他的一生，是光輝的一生、戰鬥的一生。在為黨和人民事業的不懈奮鬥中，他夙夜在公、嘔心瀝血，鞠躬盡瘁、死而後已，書寫了無愧於共產黨員稱號的人生，作出了彪炳史冊的貢獻。

而在2017年3月17日，當胡耀邦遺孀李昭的遺體告別儀式在八寶山舉行時，習近平、李克強等時任七常委和胡錦濤等十八屆六常委（周永康除外）均親赴現場致哀。