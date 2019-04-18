【中美角力】中國官方機構齊發聲　轟蓬佩奧反華言論「侮辱智商」

蓬佩奧（Mike Pompeo）上周五（12日）在訪問智利期間稱，提醒拉美國家要警惕中國和俄羅斯這兩個「假朋友」，又以「虛偽」來形容中國介入委內瑞拉局勢。他還指責中國的「一帶一路」項目「透明性差」和「製造債務陷阱」。 對此，中國多家官方機構連續發聲，炮轟蓬佩奧的反華言論。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周五（12日）在訪問智利期間公開批評中俄兩國，指摘中國向委內瑞拉的馬杜羅政府提供財政援助，又斥責俄羅斯派兵到委內瑞拉是明顯的挑釁行為。（路透社）

外交部：美方的污衊是侮辱智商

中國外交部拉美司司長趙本堂16日接受《環球時報》專訪時表示，中國絕對不會強迫拉丁美洲在中國和美國之間「選邊站」，也不希望目前的中美糾紛影響到拉丁美洲和中拉關係。

趙本堂認為，蓬佩奧的言論是過去一年美國連續不斷向拉美國家炮製抹黑中國說辭的「最新版本」，指美國已先後炮製出「新帝國主義說」、 「掠奪性經濟說」， 如今又改成「製造混亂說」和「滋生腐敗說」，想必未來美國還會繼續尋找新的說法。

趙本堂還表示，「一帶一路」愈來愈受到拉美國家的歡迎和認同，中企在拉美的大型項目普遍通過國際招標進行，而中國的投融資也並非針對有關國家的財政開支，而是針對具體項目，使用者是企業，不會加重所在國財政負擔。他說，「蓬佩奧和美媒的炒作是戴著有色眼鏡的污衊，也是對中拉雙方智商的侮辱。」

蓬佩奧攻擊中國企業為厄瓜多爾修建的「科卡科多-辛克雷水電站」是一個失敗項目。此前，《紐約時報》等多家美媒也大肆炒作稱，中企修建的這座大壩充滿品質問題，背後更涉及多起腐敗事件。（新華社）

據悉，趙本堂是近日中國第三位外交高官就拉美事務公開批評美國與蓬佩奧。此前，中國駐智利大使徐步在13日站出來發聲，否認中國在拉美的投資具有腐蝕性、中國企業大搞間諜活動的說法，又直言蓬佩奧是個「偽君子」，已經失去理智。

15日，中國外交部發言人陸慷在記者會上回答相關問題時說，美國政客滿世界污蔑中傷中國，到處煽風點火，挑撥離間，言行令人不齒。「謊言就是謊言，說上一千遍還是謊言，蓬佩奧先生可以休矣。」

中國外交部發言人陸慷15日回應有關蓬佩奧不當言論時說，強烈反對美國肆意誹謗、蓄意挑撥，相信拉美國家會作出正確判斷。（資料圖片）

新華社：公道自在人心

除了中方官員出面駁斥美方的反華言論，官方媒體也連日發聲支援。新華社16日發表題為＜無端抹黑必遭「打臉」＞的時評，指蓬佩奧多次詆毀中國與拉美國家間的正常合作，但公道自在人心，這些無端污衊往往都是遭遇「極速打臉」，其蠱惑人心的「功效」日見消退。

時評又指，美國一些政客把自己當做教師爺，帶著同一套唱本到處煽風點火，指手劃腳，輕視當事國自己的判斷能力，令人反感。

中國官媒跟隨外交部官員表態，連日發文駁斥蓬佩奧反華言論。（資料圖片）

人民日報：美國被霸權意識蒙住了雙眼

此外，中共喉舌《人民日報》海外版發表「望海樓」評論文章稱，中國人講究「和為貴」，但中國不得不對貴為美國國務卿的蓬佩奧點名批評，足見其言論之出格，性質之惡劣。

評論認為，美國被霸權意識蒙住了雙眼，感到的是無處不在的「中國威脅」，因此在雙邊領域上為正常的中美交流設置障礙，在國際上到處挖中國的牆腳，有時甚至到了神經質的程度。評論強調，「中國威脅論」違背事實、潮流和人心，因此美方政策圖謀也終將破滅。

（綜合報道）