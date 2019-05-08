【國產航母】加速建造彰顯綜合國力提升　中國須清晰闡述戰略目標

據路透社近日報道，中國正在加快速度建造002型國產航母，最新的衞星圖片顯示，其噸位不但比現有的遼寧號及001A型為大，甚至勝過亞洲任何一個國家的艦艇。 實則第3艘航母的消息近年不絕於聞，估計會是一次大提升，其間涉及事前準備、長期戰略認識和政策執行力，箇中不只具有軍事意義，而是還展示出工業大國的製造能力、設計能力、管理能力和戰略能力。

從武器角度評估，早前就有報道指出，002型雖然以遼寧號為藍本，但就去除後者甲板下方的巨型垂直發射裝置，從而騰出更多的空間擴大機庫，增加運載軍備之用。預期002型將搭載戰鬥力更強的殲-15改進型號，而海軍版的直-20直升機也可能登上該艘國產航母的甲板。另有傳聞稱，002型可能採用最先進的電磁彈射技術，並配備至少擁3部彈射器，即可同時容許3架戰機彈射起飛。

遼寧艦。（視覺中國）

航母專用鋼材體現軍工研發實力

不過建造第3艘航母，比拼的可不是「船堅炮利」而已，軍備器物的競逐只是整體國力的其中一個層面，中國要展示的不止於航母戰鬥群，而是要證明其具備建造大型軍事設備的工業和科技能力。畢竟「授人以魚，不如授之以漁」，擁有技術比擁有資產重要得多，通過國產航母巡弋海域，北京更可表現出趕超各大海洋強國的決心和魄力，以及掌握頂尖軍工知識和動用資源的能耐。

單是航母所用鋼材就可作例證，事緣航母甲板是艦體結構的關鍵部位，必須能承受重達20、30噸的艦載機升降所產生的強烈衝擊和高摩擦力，還要承受噴氣式飛機高達數千度的火焰灼燒，因此全球僅有幾個國家的鋼材能夠達標。中國鞍鋼基地即坐擁世界頂級軋製能力，早在2013年8月已能生產甲板鋼、球扁鋼等關鍵鋼材類型，為國產航母建造提供了70%所需原料，這批鋼材兼備高強度和高韌性，從而提升航母的航速、機動性和防彈能力。

保障沿海及周邊地區戰略安全

毋庸諱言，建造第3艘國產航母是以軍事意義為基礎，面對美國的挑戰也是核心，在短期內制約美國在亞太的軍事挑釁應該是焦點，但中美角力只會是其中一個領域。

有官媒便曾展望，中國最終會達成「一艘現役、一艘待命、一艘維護」輪班換防的要求，建立太平洋艦隊和印度洋艦隊，「對敵進行外線威懾」，在大洋縱深摧毀危險來源或威懾牽制敵對勢力，以確保沿海、領海和區內戰略安全。按此戰略目標，北京根本不會被牽著鼻子走，學美國為維持在全球霸權，耗費鉅資維護20艘航母，如蘇聯般墮進華府「軍備競賽」的陷阱。

+ 4 + 3 + 2

由此而引伸出的還有國力投射問題，北京需要讓亞太其他國家理解其戰略意圖，關鍵在表明建立航母戰鬥群的現實需要，中國不是為了與美國爭奪全球霸權，更不是為了擴張版圖，威嚇域內國家。必須說服各方的是，以中國的地緣體量，擁有航母以維護安全本就順理成章，而當中國政經力量隨全球化網絡擴展至周邊地區，軍事實力是保障區內秩序和安全的必然手段，國際政治的領導能力無可避免要有實在後盾，然而和平協商始終是唯一有效渠道，武力僅是自衛反擊的最終保證。