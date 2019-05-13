【中美貿易戰】環球時報：中國用太極哲學對付關稅大棒

繼對2000億美元中國輸美產品加徵的關稅從10%上調至25%後，美方威脅啟動對剩下的3250億美元中國輸美產品徵稅25%的相關程序，並將於近日宣布清單。 官媒《環球時報》在12日（周日）發布的社評表示，美方是挑起貿易戰的一方，自恃實力強大，相信其關稅大棒足以壓垮中國。中方的回應則是太極哲學的示範版，堅守原則，不主動打也不懼戰，用更大的承受力瓦解對方的攻擊力，增加其他情況出現的可能性。

特朗普早前宣布把2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%，又指會啟動對剩下的3250億美元中國輸美產品徵稅25%的相關程序。（路透社）

社評指，美國極限施壓的大棒高高舉起，中方的態度是：我們做好了應對各種情況的準備。「極限施壓」與「應對各種情況」在博弈。

社評又指，華盛頓幻想中方將「受不了」，這不僅是誤判，甚至有點自欺欺人。甚麼叫受不了？可以肯定地說，如果不遭到嚴重挑釁，中國人任何級別的貿易戰都不想承受。而一旦遭到戰略性脅迫，為了國家的主權和尊嚴，為了維護中國人民長期發展的權利，則沒有甚麼是中國受不了的。如果美方要用貿易戰剝奪中國人一些最寶貴的權利，那麼比關稅戰損失大得多的痛苦中國也都能夠承受。

社評續稱，中國的太極哲學最注重在任何關頭的清醒和理性，這是反對衝動、關注持久和耐力的哲學。在回應美國貿易戰的同時，中國一直在出台擴大開放的措施。也就是說，中國不僅在回擊美方加徵關稅，而且邊打邊自我完善，致力於創造更優越的內外環境，這會確保中國的承受力不是越打越疲倦，而是越打越充裕。

（《環球時報》）