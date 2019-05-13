【中美貿易戰】外宣墮西媒「議程設定」　中國無輿論主導權致被動

上星期美國以中方「反悔」為由，將2000億美元中國商品的關稅提高至25%，中方表明會推出反制措施。然而縱觀美國發動攻勢前後，北京的外宣機構似乎早已陷於被動，遭對方的「議程設定」帶著鼻子走，失去防範意識。 貿易談判走到這一步，前景不明，美國和一眾西方媒體有甚麼說法呢？很簡單，就是幾乎眾口一詞將所有責任推到中方身上，基本「故事框架」就是北京收到協議文本後作內部審查，其間遭遇強烈異議，於是乎發還到談判桌上，與華府重啟協商程序。如路透社通過消息人士，披露中國將美國150頁的協議內容做了大量更改，在知識產權、市場准入等方面收回了曾經的讓步。

國務院副總理劉鶴，5月9日前往華盛頓與美方會面，雙方談判未有取得最終結果。（Getty Images）

只是文本擬定「接近尾聲」

要講一個有說服力的「故事」，最要緊是看上去好像是「非常有可能」，以至於讓人信服後，才慢慢將意欲帶出的「主旨」滲透進去。事實是「故事」本身可能根本和「主旨」關係不大，又或者有截然不同的解讀方法，觀眾或讀者卻被「引導」往特定方向。在這一輪中美交鋒中，華府和西方媒體正正通過「議程設定」，將北京拉進「輿論陷阱」。

眾所周知，合約一天未簽字作實，一天都不可以視為生效，任何一方都有提出修訂調整的權利，不是說單一方面以為已經談好了，就代表雙方都同意談好了。尤有甚者，一直以來所說的談判「接近尾聲」，其實就只反映文本擬定「接近尾聲」，而不是雙方都在內部走完審批程序，經已放在檯面上，一經兩國元首簽約握手就大功告成。

特朗普早前宣布把2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%，又指會啟動對剩下的3250億美元中國輸美產品徵稅25%的相關程序。（路透社）

「反悔」一說是無稽之談

中美談判了近一整年，前後共有十一輪，副總理劉鶴、美國貿易代表萊特希澤和財長姆努欽連番交手，「前台談判」終於走到尾聲，協議文字在談判桌上擬好了，因此要走到下一步作「內部審批」作實，此時兩國內部都不乏利益分歧和政策異議，怎麼有可能預期對方可以一下子就拍板通過呢？這完全是不切實際，同時突顯出「反悔」一說是無稽之談。

那為何這種奇談怪論會佔得上風呢？事緣美國半年來持續「吹和風」，不時就發放消息說即將簽成協議，特朗普也定期再三保證進度良後，偏偏就不講清楚所謂「進度」意指的是甚麼，講的是「前台談判」抑或是「內部審批」。華府和西方媒體一手是放出正向的「預期管理」，另一手是保持含糊的「迴旋空間」，藉此主導貿易戰的新聞議程：已經如箭在弦，任何異議都是「反悔」舉動。

事前未提醒風險與變數

中國這半年來則配合「吹和風」，重新採購美國的大豆和石油，而這些「還原基本步」本來都不算得上大事，屬於行政機關的正常示好以營造良好氣氛。最關鍵的問題是在於，中國的外宣機關沒有「留有一手」，一味緊跟著華府和西媒口徑，只講氣氛良好、相向而行、重大共識之類空話，對內對外均未作出必須而善意的提醒：儘管前台談判步入尾聲，但不代表當中沒有變數和風險，各方要慎重審視，不能過於樂觀。

正因新聞議程由對方帶著走，到了「內部審查」機制發揮正常效用，發還再商議，中方才發現自己墮入了「輿論陷阱」，遭美方以「反悔」為由反將一軍。迄今為止，劉鶴和各大官媒均表明，中方不怕打貿易戰，必然會推出反制措施，實際行動卻是維持現行談判機制，指中美之間還會繼續談判，美方代表也會有訪華的計劃，希望外界對中美磋商再度燃起信心。

中美貿易戰：特朗普一直不滿美國對華貿易逆差「太大」。（路透社）

一時進退失據是在所難免

北京最終當然會列明反制措施，但在「輿論陷阱」中一時進退失據是在所難免，手段太猛就怕在意氣之爭中愈陷愈深，太輕則不符對等還擊的基本原則。北京的外宣機關沒有講好自家「故事」，任由對方將正常程序扭曲為「反悔」行為，致使動手起來都綁手綁腳。由此可見，中方在輿論上低調，以助談判順利進行之餘，也要保持警惕之心，要在西方搶佔新聞議程前，爭奪輿論先機，以防重蹈是次覆轍。