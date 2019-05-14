政治局會議：發起自上而下新黨建　促各級主官學習「習思想」

5月13日（周一），中共總書記習近平主持的政治局會議指，決定從6月起在黨內自上而下開展「不忘初心、牢記使命」主題教育。 會議指這是一次面向「縣處級以上領導幹部」的黨建活動，任務是學習「習思想」，以求「忠誠乾淨擔當的政治品格」。

中共從6月起在黨內自上而下開展「不忘初心、牢記使命」主題教育。（資料圖片）

會議要求，要與一切影響中共先進性、弱化中共純潔性的問題作鬥爭，鞏固中共階級基礎和群眾基礎，落實全面建成小康社會各項任務。這場針對各級主官的黨建活動要求力戒形式主義、官僚主義，防止「兩張皮」出現。

作為中共設定的2020年全面建成小康社會收尾關鍵之年，中共此時加強對「縣處級以上領導幹部」的黨建教育，目的很清楚，就是把各項任務「落實到位」。

中共宣傳的「不忘初心」一詞最早出現2016年7月1日的中共成立95周年大會上。彼時習近平提出「不忘初心、繼續前進」。後中共於十九大提出習近平新時代中國特色社會主義思想外，亦在報告中寫道將在黨內開展「不忘初心、牢記使命」主題教育。

這場兩年前制定的黨建活動最主要任務就是用中共創新理論，亦即「習思想」武裝頭腦。作為宣傳「習思想」的排頭兵，中共理論刊物《求是》自2019年以來連續刊登習近平九篇不同場合的內部講話內容。這些文章主題涵蓋習近平治國理政諸多領域，因此《求是》這一舉動被指是為「習思想」作系統展示。

（《多維新聞》）