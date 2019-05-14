中美艦艇南海對峙頻繁　美艦長曝雙方「過招」細節

中美兩國船艦在南海對峙事件愈發頻繁。據美國兩棲指揮艦「藍嶺號」（Blue Ridge）艦長安杜茲（Eric Anduze）透露，中美雙方船艦的互動大多平淡無奇，看起來更像例行公事。

「藍嶺號」今年4月曾訪港。（中新社）

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台灣《中央社》周二（14日）報道稱，安杜茲（Eric Anduze）透露他們在南海與中國船艦的「過招」方式，模仿中方船艦無線電呼叫內容。「他們會呼叫我們，然後說『美國船艦，這裏是中國海軍船艦XX號，我們會跟你們保持5英里的距離，在你們通過時伴航』。」

他指藍嶺號則會簡短回答：「中方船艦，這裏是美艦19號（藍嶺號編號為19），收到了，通話結束。」接着雙方便一片靜默，中美雙方船艦就這樣一同航行。

安杜茲表示，今年2月以來，藍嶺號已獲中方伴航6次，期間中方態度大多平和，現在看來更像例行公事。艦上軍官不願透露更多對抗性較高的細節，僅表示通過南海水道時未發生這類狀況。他還說，「我們曾遇過對方駛近到3至4英里的距離，但對方只是領着我們穿越南海水域，這類互動已變得非常安全。」

美方稱航經南海是捍衛國際法

報道指，這種艦對艦的互動向來是中美兩強在爭議水域的潛在火花。去年9月，中方一艘驅逐艦駛近美軍驅逐艦狄卡特號（USS Decatur），兩艦距離還不到一個足球場，美軍指中方所為「不安全，亦不專業」。

美國並未因此收斂，本月初又派了2艘導彈驅逐艦，駛入爭議島嶼12海里內的水域。美國軍方證實事件指，其兩艘戰艦5月6日在中國南海領海附近航行。美國太平洋第七艦隊發言人杜斯（Clay Doss）說，此次「無害通行」是為挑戰過度的海上主張，並捍衛國際法所管轄水域的通行。

中國外交部發言人耿爽6日在例行記者會上指，美國軍艦未經中國政府准許，擅自進入中國南沙群島南熏礁和赤瓜礁，中國海軍依法對美艦進行了識別查證，並予以警告驅離。中方將繼續採取一切必要措施，捍衛國家主權安全，維護南海的和平穩定。

（中央社）