【中美貿易戰】美國「邊談邊打」　中國會面對「朝核式」僵局嗎？

過去兩星期，中美貿易戰步入新轉折，美國一邊升級對華關稅戰，一邊強調只是「朋友間的小爭吵」。華府拿著「胡蘿蔔和大棒」，對中國「邊打邊談」，反映出即使簽了協議，北京仍要防範美國不時發動「攻勢」，甚至按自身利益推翻約定，將中國拖進「朝核式」糾纏多年的僵局。

所謂「朝鮮式」僵局，是說談判雙方或各方「和戰不定」，磋商過程時行時止，已簽訂的協議隨時被推倒重來，較好的情況是「冷和平」下有限度對峙，最壞情況則是面臨正面衝突的風險。事實上，這種反反覆覆可以拖延多年，消磨各方時間精力，弱者需要動用舉國資源以防不測，強者則要小心衡量選項以防擦槍走火，總之就費時失事。

美國總統特朗普早前宣布把2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%，又指會啟動對剩下的3250億美元中國輸美產品徵稅25%的相關程序。（資料圖片）

「胡蘿蔔和大棒」戰術

外界傳聞華府升級關稅戰，事緣北京經「內部審查」後要求修訂文本。首先中方反駁稱，真相是華府一再試圖改變談判條件，「肆意抬高要價」，背棄雙方共識。然後是在最後一里路才有爭執分歧，根本不算是出奇事，美國可以在密室施壓警告，可以協調斡旋，但實際上卻是公開「極限施壓」，這是明知中方「紅線」仍刻意為之。

美方於此看似反覆無常，實際卻一如朝核問題，應用「胡蘿蔔和大棒」戰術，測試在強勢威脅下，中方會如何反應。結果是北京推出反制措施，股市指數持續暴跌，美國隨即改變姿態以穩定局勢。特朗普即在Twitter重申，與國家主席習近平關係非常好，並稱「貿易戰只是朋友間的小爭吵」，「時機到了就與中國達成貿易協議」。與此同時，美國財長姆努欽也透露很大機會再度赴華談判。

美國財長姆努欽（Steve Mnuchin）本周將率團到北京展開新一輪貿易談判。（路透社）

墨跡乾掉一刻才是真正開始

假如美方赴華代表團成行，繼續到中國談判，那就又回到一種新談判結構：「邊談邊打」。在這新一階段中，美方仍是不時找麻煩，雞蛋裡挑骨頭，例如儘管明知主權國家不容外部勢力干政，也有可能不斷提出「監督執行」問題，盡一切辦法從中方手上攫取哪怕是多一丁點讓步。這種情況與朝核狀況不無相似，亦即拋出一個牽涉主權、無法退讓的要求，進則迫使對方以更多利益交換，退則任由談判陷於僵局以作施壓。

中國不是朝鮮，政經軍綜合實力都僅次於美國，因此預料華府無論如何挑事，最終都會一邊大吵大鬧，一邊是照樣簽約和解，然而根據朝核問題和伊朗核談判所示，即使談判了多少次，簽署了多少份文件，墨跡乾掉的一刻才是真正開始。之後美國仍然可以用「執行不力」為由，擱置經已生效的文件，又或者單純以不符合國家利益為由，將所有磋商成果推倒重來。

總括而言，中美角力是結構問題，貿易戰僅是其中一環，至於一紙貿易協議能否簽成，不過是標竿象徵之一。對於潛在的「朝核式」僵局，以中國的經濟實力和龐大市場，絕對有能力令美國兩敗俱傷之餘，貿易戰亦不會完全消耗其政治能量，最要緊還是繼續推動改革開放，實現產業升級和創新型經濟，如此方能在國力上真正與美國平起平坐，阻嚇霸凌和勒索行徑。