劉士余接手證監會3年罰224億創新高　趙薇夫婦被罰惹關注

前中國證監會主席劉士余涉嫌違法違紀，主動投案配合調查。 他掌管證監會期間，證監會的行政處罰金連年創新高，3年合計處罰及沒收的款項達到224億人民幣，其中包括趙薇夫婦。

趙薇夫婦曾被中國證監會罰款。（資料圖片）

2016年2月，劉士余接手證監會。在任三年期間，證監會行政處罰數量金額連年刷新紀錄。其中，2016年證監會共對183起案件作出處罰，作出行政處罰決定書218份，較去年增長21%，罰款及沒收款項共計42.83億元，較去年增長288%，並對38人實施市場禁入；2017年全年作出行政處罰決定224件，罰沒款金額74.79億元，同期增長74.74%，市場禁入44人；2018年行政處罰的數字進一步增加，全年作出行政處罰決定310件，罰沒款金額106.41億元，同期增長42.28%，市場禁入50人。

其中較為轟動的，要數到趙薇與丈夫被罰的案件。2016年底，趙薇、黃有龍夫婦旗下的龍薇傳媒宣布，擬收購萬家文化29%的股權，收購對價達30.6億元。當時趙薇提出以30.6億元收購，有30億元將來自借款，但收購方案卻在短時間內幾經變更，從控股權轉讓變成只收購5%的股權，最後又完全終止，且雙方不追究任何違約責任，引發萬家文化股價坐過山車。2018年4月，中證監指龍薇傳媒通過萬家文化發出存有虛假信息的﹑誤導性陳述及重大遺漏的公告，責令萬家文化、龍薇傳媒改正，給予警告，並分別處以60萬元罰款；對孔德永、黃有龍、趙薇、趙政給予警告，並分別處以30萬元罰款，對黃有龍、趙薇、孔德永分別採取5年證券市場禁入措施。

劉士余要求負責審批公司的發審委委員要堅持反腐敗。（資料圖片）

曾要求發審委委員「不收錢物、不炒股、不吃請」

另外，2018年7月，中證監發布實施了新的《中國證券監督管理委員會發行審核委員會辦法》。主板發審委和創業板發審委合並，這被市場稱為「大發審委」。新組建的第十七屆發審委，帶有明顯的「嚴監管」屬性。同年11月，劉士余參加63名委員的集體履職儀式，他講話時要求發審委委員要妥善處理好發審委工作職責與自身及家屬、與原來所在單位、與發行人等市場主體以及其他委員的關係，堅決做到「不收錢物、不炒股、不吃請」，堅決禁止通過購買上市公司原始股變相腐敗，堅決執行回避制度。

從數據來看，證監會IPO過會率大幅下降，從以往的90%通過率下降至60%。其中，2018年全年189家企業上會，111家企業成功過會，IPO通過率降至58.7%（不包含暫緩表決情況），這一數字低於2017年的79%。

（綜合報道）