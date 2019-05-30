【中美貿易戰】稀土牌有多厲害？　環時：在西方軍事領域不可替代

中國作為美國等西方主要國家最大的稀土進口來源，加上中方官媒、國家發改委等近日紛紛就「稀土牌」造勢，令外界猜測中國可能會以稀土打破貿易戰僵局、反制美國。 「稀土牌」到底有多大作用？官媒《環球時報》今日（30日）刊文，指其在軍事領域不可替代，又詳列西方國家的先進軍備很依賴稀土，「想造隱形機必須有它。」

環時文章指，想造隱形戰機必須有稀土。圖為美軍F-22戰鬥機。（視覺中國）

文章以〈稀土到底有多戰略「硬核」？想造隱形機必須有它〉為題，當中詳列稀土在軍事領域的重要性，從大型艦船的推進電機到導彈上的小晶片，從精密的光學儀器到看上去很粗糙的火砲砲管，稀土元素的應用，都會大幅度提高其性能。信息化裝備打擊精度、探測距離、抗干擾能力、反應速度等，很大程度取決於晶片，而晶片的製造也離不開稀土元素。

文章舉出多種美國軍事技術離不開稀土的例子，其中包括：1971年，一家美國公司成功研製功率為400-1200伏安的稀土永磁發電機作為無人機電源發電機；美國航天飛機的升降副翼的驅動裝置，使用了重量僅為17磅的稀土永磁無刷直流電動機；美國的空空、空地導彈幾乎都用稀土永磁電機控制舵面。

文章續指，目前大部分激光材料都涉及稀土，從激光測距儀、激光雷達到激光制導武器，如美國M1系列等西方主戰坦克廣泛裝備的「摻釹釔鋁石榴石激光測距機」都需要用到。

「想造隱形機必須有它」

此外，加入部分稀土元素，可以提高鋼的韌性，可用於裝甲鋼、炮鋼、航母甲板用鋼等領域。在波斯灣戰爭中，美國的M1系列主戰坦克能在2000米以外擊穿伊拉克坦克，一個重要原因在於其火砲砲管的強度高、韌性強、膛壓高。

文章結尾道，稀土元素還能用於製造隱形飛機的吸波材料，鐵氧體材料是一種重要的飛機隱形塗層。此外，稀土材料還能用於核輻射屏蔽，並用於核反應堆、聲吶等方面。

值得一提的是，文中配圖是美國空軍的F-22戰鬥機，似乎有意暗示美國隱形飛機也離不開中國提供的稀土。