【中美角力】批對美妥協論　新華社：要讓「投降論」成為過街老鼠

繼由中宣部主管的報紙《光明日報》6日刊登《明辨崇美媚美恐美的奇談怪論》痛批中國親美派後，官媒新華社亦發表題為《讓「投降論」成為過街老鼠》的評論文章（以下簡稱「文章」），批判對美妥協退讓論調。文章指國內有人鼓吹對美妥協是得了「軟骨病」。新華社稱，對此種論調必須旗幟鮮明地說「不」，理直氣壯地開展鬥爭，讓「投降論」成為過街老鼠。

新華社稱，中美之間的較量是進步與落後、平等與霸權、自由貿易與保護主義的較量。（網絡圖片）

文章說，中美經貿摩擦以及中美在其他問題上的角力，本質上是進步與落後、平等與霸權、自由貿易與保護主義的較量，中國站在國際道義和時代潮流這一邊，「投降論」者無條件吹捧美國政府對中國的貿易霸淩政策以及強權政治行為的「合理性」「合法性」「必要性」，將中美貿易戰的責任單方面推給中國，是阿諛奉承的諂媚之舉，是顛倒黑白的荒謬之論。

文章批評美國政府肆意踐踏國際經貿規則、衝擊多邊貿易體制，稱中國不僅是在維護自身正當權益，也是在維護世界經濟發展的前景，維護世界各國的共同利益。

文章指，「投降論」者最常用的伎倆就是把美國最好的一面和中國最差的一面放在一起進行「科學對比」，從而得出「完了，這下中國完了」的結論，這種比較方法缺乏客觀依據，根本站不住腳。

文章稱，對於中美經貿談判，中方絕不會拿自己的核心利益做交易，中華民族的尊嚴不可欺，誰都不要指望我們會吞下損害我國主權、安全、發展利益的苦果。

文章最後還「正告那些崇美媚美恐美者」：別再做美國政府霸淩的幫兇，別再試圖用「投降論」瓦解中國人的抵抗精神，執迷不悟、一意孤行的前方是萬丈深淵。文章又呼籲國人擦亮眼睛，認清「投降論」者的真面目和險惡用心，人人喊打，讓他們再也不敢出來招搖撞騙，蠱惑人心。