【中美角力】特朗普食言未相助　杜魯多「挾美自重」G20失望而回

解鈴還需繫鈴人，但如果解鈴人不肯解鈴，又有甚麼辦法呢？加拿大總理杜魯多在G20峰會就遇到這個情況，他面對日益惡化的中加關係，只能夠瞪著眼等待嚷幾聲，畢竟對著北京，除了美國外又有哪個國家能硬碰硬呢？

會前加拿大曾試圖「破局」

自從去年底加拿大應美國要求，拘捕華為副董事長孟晚舟，除了若隱若現的經貿「限加令」，中方又以從事間諜活動為由，拘捕兩名加拿大人。事涉司法透明度和人權保障，加方大概自以為較能爭取「道德高地」，扳回些許輿論優勢，於是到了上星期G20峰會前，杜魯多政府曾經試圖「破局」，表明加方不會中止孟晚舟案的引渡程序，因為此舉可能會令海外加國民眾安全更受威脅。渥太華未有點名批評，但眾所周知其口中「威脅」正是中國。

孟晚舟事件假如僵持下去，對加中關係肯定有害無益。圖為杜魯多2017年訪華晤習近時的情況。(視覺中國)

孟晚舟在監視下仍可出入家居，對外寫信發聲，聘請律師捍衛自身權益，對比兩名音訊全無的加拿大人，似乎真的受保障得多，不過加方的如意算盤是打不響的，對中國而言，國際舞台上最重要的不是動機，而是後果，甚麼「程序公義」和「司法獨立」都只是借口，全為掩飾加方為美國「擋子彈」的政治現實。事實是渥太華行為上「選了邊站」，北京實事求是下就只會予以還擊，至於對方用甚麼語言去「包裝」並不重要。

杜魯多：已與習近平「面對面」交流

加拿大眼見中國聽不進耳，企圖拉攏西方國家支持，但所謂盟友全部都只是嘴上說說，實際就是深表同情，愛莫能助。以美國為例，加方在G20前夕派出軍艦，高調穿越台灣海峽，意在配合華府宣示「航行自由」，對華作不痛不癢的示威，其後杜魯多更親身訪美會見特朗普，代為遊說美國國會通過《美墨加自貿協定》，又宣布美加合作開發稀土，劍指揚言要打「稀土牌」的中國。

G20前杜魯多（右）曾親赴華府，與特朗普會面。（資料圖片）

加方做出諸如此類的小動作，最終就只換來特朗普簡短承諾，會在G20向習近平提及加拿大人在華被捕一事。然而渥太華「挾美自重」卻不得要領，特朗普即使私下有提到此事，官方消息也付諸闕如，他一心就只想爽快對華達成停火共識，重啟貿易談判，其他事情都是節外生枝。或者對特朗普的「信譽」早有準備，會後杜魯多向傳媒交代，他已「面對面」與習近平就此交流，指加方對此「極度認真」（extremely seriously）。

沒有美國人在華被捕

加拿大會如何「極度認真」還未看得出來，但特朗普的「美國優先」就已經顯而易見。孟晚舟被捕後，沒有一個美國人在華被捕，北京未有大規模「限美」，換言之所有惡果都由加拿大獨力承擔，可是特朗普就連一個「口頭承諾」都履行不到，杜魯多可說是為美國白白「擋子彈」了。如今華府索性裝作沒事發生，有苦說不出的加拿大惟有等待漫長司法程序完結，又或者杜魯多年底大選下台，才有機會從對華泥沼中脫身而出，就外交定位失誤總結教訓。