【721遊行】環時胡錫進斥「最沒出息的暴徒」：香港註定逐漸衰落

民陣昨日（21日）再在港島舉辦反對修訂《逃犯條例》示威遊行，促請政府成立獨立調查委員會。部分遊行人士經過原定遊行灣仔終點後，一直向中聯辦方向走，有遊行人士抵達中聯辦後向中華人民共和國國徽投擲墨水彈，國徽被塗污半黑。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進批評，示威者是「最沒出息的暴徒」，又稱如此下去，香港的逐漸衰落是註定的。

胡錫進批評，示威者是「最沒出息的暴徒」，又稱如此下去，香港的逐漸衰落是註定的。（歐嘉樂攝）

胡錫進指，激進示威者在中聯辦外留下「支那」等侮辱性字句，又可氣、又可憐、又可笑，「這些文化上的雜種還真把自己當『洋人』了。」

他形容示威者是「雜種」，既有「暴徒的囂張」，又有「小人的膽怯」，毀壞現場的監控攝像頭，並且用口罩蒙面，試圖以此增加取證的困難，逃避法律的懲罰，「瞧你們那副鬼鬼祟祟的樣子，一羣賊啊，哪像『革命者』！」

斥「烏合之眾」 反問「鬧事能鬧出麵包黃油嗎？」

胡錫進又指，幾十人逃到台灣要求庇護，「跑得太快了吧」，「香港的這幫人是老胡走遍世界見過的最沒出息的暴徒。他們的這副慫相讓我看出來了，他們的膽子僅僅是烏合之眾級別的，囂張只在彼此湊成一堆兒時才會有......老胡確信監獄一定是他們未來的去處。」

他表示，香港局勢發展到現在的樣子，很令內地公眾痛心，香港社會首先要承擔集體責任。如此下去，香港的逐漸衰落是註定的。「香港無論怎麼亂，亂的都是香港本身，亂不到中國內地去。在香港亂的時候，內地一座座城市將蒸蒸日上。鬧事能鬧出麵包黃油嗎？就這麼鬧下去，香港年輕人只會工作更難找。」