【逃犯條例】胡錫進談解放軍介入前提　《環時》還有哪些啟示？

香港示威浪潮未有止息，出動解放軍之説亦不絕於聞。7月22日，官媒《環球時報》總編胡錫進便在微博撰文，列出有機會軍事介入的3種情況，引起各界關注。 實則逃犯條例修訂風波持續多月，其間胡錫進或以個人名義，或由「單仁平」筆名，或藉《環時》社評，已多次提出對香港局勢的看法，累計至少有10篇以上的評論文章。

612衝突前夕曾吹和風

就在6月9日白衣百萬人大遊行後，胡錫進於11日在個人微博表示，希望堅持「一國兩制」，不想香港變成一個與內地很像的城市，又稱真正最關心香港命運的就是中國內地，如果北京打壓香港的自由，等於違反「一國兩制」。

當時這番言論被視為吹和風，反映北京在12日修例二讀前夕，希望緩和緊張局勢，鞏固港人信心，暗示修例不是中央嚴控香港的「硬任務」。

官媒評論突然提到「顏色革命」，並呼籲全體港人要引以為鑑。（陳永武攝）

612金鐘衝突之後，港府於15日宣佈暫緩修例，自然沒多少人會記得胡錫進事前所言。其實一直以來，《環時》隱約代表了其中一種官方聲音，例如於中美貿易戰激烈交鋒之際，該官媒率先透露中國會打「稀土牌」，從原料供應入手，反擊美國尖端科技產業，之後內地政府果然公佈加強管制稀土出口，應驗了這則消息。

那麼對於香港事務，《環時》和胡錫進所言又有甚麼啟示呢？

未考慮動用軍事手段

胡錫進談及解放軍出動一事，事先表明「政治成本」巨大，因此若果要出殺手鐧，一是香港「愛國力量」被大清洗，「要向內地逃難了」，二是出現人道主義災難，「不同派系相互大規模仇殺」，三是「極端份子搞起武裝暴亂」，成功控制香港的中樞機構，接近建立政權。

就目前來看，香港局勢要走到上述任何一種情況，尚有相當一段距離，換言之按胡錫進講法，解放軍暫未有需要出動。

實則港媒《南華早報》7月18日便曾引述消息人各士，指中央涉港機關已經開會，擬定短期和長期對港政策報告，暫時並未考慮動用軍事手段。

民陣6月9日發起遊行反對《逃犯條例》修訂，大會稱有103萬市民參加。警方則稱高峯期有24萬人參與，引起社會關注。（資料圖片/林若勤攝）

指「香港警權嚴重受限」

北京傾向以何種方式化解困局呢？胡錫進答案清晰：「要鼓勵香港警察，讓他們敢於執法，不懼那些暴徒的威脅。 只要香港警察的膽子大了，真正硬起來，那些暴徒就會立刻慫下去。」

《環時》7月22日社評亦認為「香港警權嚴重受限」，導致「法治被戳了大洞」，並就此呼籲香港社會：「恢復警察的權威，徹底取消政治對警察執法的幹預、騷擾和限制。」

《南早》報道亦提到，消息人士透露要回復秩序，警隊力量是「最後防線」，故此港府會「不惜代價」（at all cost）支持警隊。

定性為「顏色革命」？

最後是官方對風波性質的定性，驟眼看好像一目瞭然，但其實當中有一些微妙細節。《南早》報道説北京旨在「引蛇出洞」，意味中央認為有外國勢力介入，而這一説法亦普遍見於《環時》之類官媒。中國外交部亦多次批評，有「黑手」介入香港局勢，最近更點名炮轟英國和美國。

然而不論是外交機關，抑或是官媒，從未明確將香港風波直接定性為「顏色革命」，充其量是「同框」展出，影射兩者「相似」之處。

例如《環時》7月2日社評便講到，由於香港經濟發達、有法治傳統和市民質素高：「用在很落後地區搞「顏色革命」的那一套在香港複製，一定會遭到香港社會的內在反彈和抵制。」外力介入論有很多種，這一種是表明香港自身仍有能力去消化和抵禦。