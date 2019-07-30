【逃犯條例】官媒：香港警察「隱忍而寬容」　希望用愛感化示威者

過去的星期六（27日）及星期日（28日）再次爆發因反對修訂《逃犯修例》而起的警民衝突，警方分別在元朗及上環驅散示威者。 官媒《人民日報》海外版旗下的微信公眾號「俠客島」今日（30日）發表評論文章，指香港警察處理衝突時「隱忍而寬容」，是因為近月發生的衝突有內在特殊性：香港市民有怨氣及有外部勢力插手等。

香港近月因反對修訂《逃犯條例》而爆發多次激烈的警民衝突，圖為7月28日晚上，警方施放催淚彈驅散示威者。（李澤彤攝）

「俠客島」的文章題為「對待激進分子，香港警察過於『軟弱』了嗎？」文章指，從27日及28日的事件中，可以看出香港警察的盡忠職守、專業克制，而到了該出手時，則嚴格執法、不留情面。文章又對香港警察表達同情，指警察幹或不幹都會有人罵，並以「黑白大戰」形容21日元朗發生的白衣人無差別襲擊市民事件，指事後示威者追究説：「警察你怎麼不來保護我們？」

文章提及真道書院助理校長戴健暉在Facebook咒罵警員一事，指香港反對派聯合港獨分子，在外國勢力的資助下，為掩蓋其亂中奪取香港管制權的最終目的，擾亂視線，採取污名化警察的手段，給不明真相的示威者找了一個鬥爭目標，導致香港教育界、媒體界出現這麼多仇警思想。儘管面臨著民間輿論的仇視情緒，每次執法還得直面示威者的辱罵、挑釁，香港警察既沒有退縮，也沒有魯莽，自始至終堅守崗位，克制、公正的執法，令人敬佩。

文章引述內地網民稱，俄羅斯反對派近日發起了一場未經批准的非法集會，結果警方逮捕了1074人，其中還包括干擾執法的記者。同樣是非法集會，同樣也有不法記者以「新聞自由」為名，站在示威者前方，阻礙香港警察對示威者採取行動，為何港警不逮捕幾千人呢？

7月28日晚上，示威者被拘捕後，被反綁雙手坐在路邊。（林振華攝）

文章稱警察寬容有特殊原因

文章解釋稱，香港此次的亂局有其內在特殊性。特殊之一在於：香港年輕人對社會有怨氣，香港普通市民有怨氣，香港年輕人和底層市民近年來生活壓力非常大，香港警察身處其中，他們了解香港年輕人有情緒要發洩。

文章續稱，特殊之二在於：此次有外部勢力從中插手，他們有錢有經驗，在世界不少國家和地區都搞過這樣的活動。再加之別有用心的香港反對派、不良教師和媒體的煽動，讓很多不明真相的年輕人走上了違法犯罪的道路。

文章指，對於這些涉世未深的年輕人，香港警察隱忍而寬容。在處理2014年佔中時，他們就被形容為「温柔如保姆」。這次，香港警察希望用「愛」去感化他們。

（《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」）