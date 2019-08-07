【學生被捕】港澳辦籲開兩條戰線　警方執法3招輿論效果成疑

8月6日，港澳辦就香港事態再次召開記者會，呼籲「正義力量站出來」，「維護美好家園」，抵制反政府浪潮。與此同時，港澳辦亦重申，對香港警隊果斷和嚴正執法表示由衷敬意，「全國人民都是警隊的堅強後盾」。 官方一邊要打輿論戰，爭取「被誤導、被裹挾的善良市民」支持，另一邊要打治安戰，支持香港警隊「嚴正執法」，打擊「激進暴力分子」。這兩條腿走路驟眼看似是互相配合，但執行起來卻是另一回事。

「鐳射槍」可近距離點燃報紙

自從7月29日港澳辦致以「崇高敬意」，警方大舉「加強執法」，總體而言分為3招，一是「殺一儆百」，二是「速戰速決」，三是「寧枉無縱」，而8月6日深水埗衝突即可作為範例。

根據警方講法，5名有組織罪案及三合會調查科（O記）休班警在區內發現形跡可疑的男子，截查期間對方欲逃走，於是上前截停。休班警檢查男子所持膠袋，搜出10支「鐳射槍」，每支長約18厘米，遂以涉嫌管有攻擊性武器為由，拘捕該男子。被捕者是浸大學生會會長方仲賢。

8月6日警方於深水埗清場，其間一名女子倒地受傷，由救護員送院期間，不斷嚎哭。（賴南秋攝）

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8月7日，警方例行記者會示範，涉事「鐳射槍」可於10秒內近距離點燃報紙，不過當晚警方未能交代「鐳射槍」的功率強弱，僅稱「攻擊性武器」的定義有不同詮釋，有合理懷疑即可作拘捕。O記總督察周學賢又補充，過去各次衝突中，示威者以「鐳射槍」照向警方，致令有警員不適。

即場拘捕代替「帶走調查」

以即場拘捕代替較溫和的「帶走調查」，在未能確認「武器」性能之前先發制人，警方行動意在殺一儆百，警告有意購買「物資」的示威者。可是警告未能奏效之餘，反而即晚引來數以百計民眾包圍深水埗警署，投訴警方「濫捕」。

到了晚上11點，警方疑似未有充份預警下，在警署2樓施放催淚彈，並派出防暴隊驅散民眾，貫徹近來速戰速決的作風。可是由這一刻開始，事件重點已由「鐳射槍」性能問題，再次變作催淚彈橫飛的畫面，於是一宗拘捕一人的小案件，化為居民區煙霧瀰漫的大掃蕩。

回顧歷次大掃蕩兵荒馬亂，不少在旁「觀戰」的街坊偶而會被誤傷，深水埗衝突似乎不例外。正值警方再次寧枉無縱，有一名街坊打扮的女子即受傷送院，她情緒激動，不斷嚎哭，聲稱自己甚麼也沒做，卻遭警方以警棍追打。事後未知警方有否拘捕該女子。

厲行拘捕「敲山震虎」

就事論事，不同政治陣營都指出，政府和警隊處於輿論下風是不爭事實，官方每日例行記者會，正正意在爭奪話語權。

從深水埗衝突可知，警方本來意欲藉厲行拘捕「敲山震虎」，然而最終換來小事化大與殃及池魚，震懾效果仍有待觀察，輿論上先再度處於退守狀態。

站在官方角度看，如果警方「果斷執法」缺乏準繩度和適當力度，反而會陷入惡性循環，往往要以更強武力壓制輿情反彈，可見港府要平衡輿論和治安兩條戰線，才有望達致港澳辦所期望的效果。