【逃犯條例】環時胡錫進：港發生顏色革命　目的是投入西方懷抱

全港多處周日（11日）爆發因反修例示威而起的衝突，警方使用催淚彈、布袋彈、橡膠子彈、胡椒彈等驅散人群，衝突中多人受傷。 內地官媒《環球時報》總編胡錫進今天（13日）微博發布文章指，騷亂已遠離最初反修例的原點，而走向對這座城市法治秩序的無情摧毀，示威試圖壓倒法治，重建城市的權力格局，這是典型的顏色革命，最終目的是實現徹底「雙普選」，投入美國和西方的懷抱。

周日晚上約9時15分，有警察在催淚煙中前行。（曾梓洋攝）

+ 11 + 10 + 9

胡錫進說，香港的騷亂在組織和策劃上不斷「進化」，形成政治反對派與示威群體高度融合、美國等西方勢力給予各種支持和聲援的矩陣。激進示威者提供衝擊力，極端政治反對派負責提煉街頭抗議的政治意義，美國和西方則提供騷亂的「道義制高點」，幫著扭曲事實、顛倒黑白，從而有助於這場抗議保持對香港社會的蠱惑和動員力。

文章指，從東歐到中亞再到中東的顏色革命都以推翻政權為最終目的，但香港是大社會、小政府，而且它不是國家，特區政府需要中央授權，因此「推翻」香港特區政府沒有意義。不過，香港的顏色革命路線圖愈來愈成型，那就是透過徹底癱瘓秩序來威脅香港的國際金融中心地位，以此要挾中央放棄對港管治權，最終實現美國、西方和政治反對派共同要求的徹底「雙普選」，從而讓香港在回歸中國後再次「出走」，投入美西方的懷抱。

11日晚上，警方驅散人群時一度衝入葵芳港鐵站，更在站內發射催淚彈。（王潔恩攝）

胡：「民主」是民生問題的荒謬藥方

文章又指，雖然顏色革命的內因包含民生問題，但顏色革命的惡毒在於，它給出用搞所謂「民主」來解決經濟發展深層次問題的荒謬藥方，最近20多年所有發生顏色革命的國家，幾乎無一例外吞食了長期動盪和經濟進一步衰敗的惡果。

文章強調，中國政府決不會允許極端反對派和西方把香港拉進反華陣營，也不會允許香港長期混亂下去，成為美西方顛覆中國政治制度的一個示範基地。「這是一場嚴峻的鬥爭，它的焦點將落在搞垮與捍衛香港國際金融中心地位的對決上。」

他最後寫道，內地社會與香港人是堅定的戰友，「共同在中國的旗幟下反擊各路欲置香港於死地而後快的惡毒力量」。

（胡錫進微博）