【818集會】轉載網誌稱「風雨中抱緊自由」　新浪微博關香港帳號

民陣發起8.18維園「流水式」集會。微博帳號「香港新浪旅遊」昨日下午（19日）轉發一篇網誌，標題是「風雨中抱緊自由：記818維園『流水式』百萬人集會」，遭舉報後緊急下架。 新浪微博社區在同日晚上發公告，指旗下帳號「香港新浪旅遊」因發布「時政有害資訊」，根據「微博社區公約」的有關規定，已將該帳號關閉；其他香港新浪所屬帳號也遭禁言一周。

微博帳號「香港新浪旅遊」19日轉發一篇網誌，標題是「風雨中抱緊自由：記818維園『流水式』百萬人集會」，遭舉報後緊急下架。（網絡圖片）

除緊急將帳號「香港新浪旅遊」關閉外，新浪微博社區公告並稱，根據香港新浪申請，已將其所屬的5個帳號：「香港娛樂」、「香港新浪新聞」、「小浪在香港」、「香港新浪遊戲」、「香港新浪體育」全部禁言一周，並責令相關負責人提交確保內容安全的整改報告。

對此，新浪微博行政總裁王高飛昨天深夜在其微博帳號「來去之間」轉發這則公告，並稱「應肇事人申請，連坐了」。

「香港新浪新聞」昨晚發表的道歉聲明稱，由於工作不嚴謹，未能及時、到位地對第三方合作網站「熱新聞」發布在其飲食頻道的一則內容，進行有效審核並自動過濾有害資訊，導致系統自動抓取該內容，同步在新浪香港生活頻道，並自動發布到「香港新浪旅遊」 的微博帳號上。

據報道，涉事網文源自網誌「甜魔媽媽新天地」，作者是一名香港媽媽。她在文中表示，原本十分猶豫要不要去參加818維園集會，最後還是決定出去，並見證了香港人在「風雨中抱緊自由」的動容一幕。

微博網民熱議：

「大義滅親。」 「我瘋起來連自己都打。」 「認真起來自己都怕系列。」 「知錯能改，善莫大焉。」

（中央社）