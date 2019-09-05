中船重工一把手胡問鳴突然「被退休」　其前副手涉腐敗洩密案落馬

中國國有企業再有人事異動。8月30日，中國船舶重工集團有限公司（中船重工）官網發佈消息，中共中央決定免去胡問鳴董事長、黨組書記職務，退休。

胡問鳴曾主導中國航母建造。（網絡圖片）

1957年出生的胡問鳴是江蘇揚州人，中共十八屆中央紀委委員，曾任中國航空工業第一集團公司、中國兵器工業集團、中國船舶工業集團（中船工業）高管，2015年任中國船舶重工董事長、黨組書記。

中船重工是中國國務院所屬副部級國有大型企業之一，按照規定，一般而言，副省部級官員退休年齡為60歲，正省部級官員退休年齡為65歲。胡問鳴已有62歲，此次退休雖很突然，但仍屬正常到齡退休。

在過去的10年中，據中國媒體報道，胡問鳴全程參與中國首艘航母遼寧艦列裝工程和首艘國產航母的建造，曾被任命為「國產航母工程總指揮」。目前國產航母即將交付海軍。

另據報道，2019年7月，中船重工和中船工業已在籌劃戰略性重組，標誌南北船合併正式提上日程。而胡問鳴曾積極推動合併，說過南北船「離婚」20年現在就要「復婚」。

有媒體強調，就在中船重工和中船工業合併即將完成前夕，胡問鳴卻不得不「聽黨中央的」到齡退休，沒有能夠在自己的任上完成這件大事，這對他來說一定是一件終身遺憾的事。

值得注意的是，就在胡問鳴任期內，中船重工原董事、總經理、黨組副書記孫波於2018年6月16日被中紀委國家監委立案調查。今年7月，上海法院因孫波案涉及國家秘密而不公開審判，孫波遭判刑12年。

作為胡問鳴的副手，孫波案發前被傳可能將遼寧艦的改裝數據資料出賣給境外情報機構。另外孫波還在任上為他人及公司經營提供幫助，縱容家人受賄，濫用職權致國家利益遭受特別重大損失。

有測指，雖然胡問鳴與孫波案並無直接聯繫，但作為中船重工一把手，可能有用人失察之嫌，因而在重大事件節點被突然「提前」退休。