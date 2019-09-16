【中美貿易戰】鄭永年：中美是制度之爭　貿易戰只是表現形式

新加坡國立大學東亞研究所教授鄭永年指出，中美兩大經濟體在發展過程中不可能沒有矛盾，兩國在競爭中也不會完全脱鈎。隨著貿易戰的進一步發展，中美之間的矛盾更加突出，兩國競爭不僅在經濟領域，更重要在制度領域。兩國競爭的核心歸根結底在於「如何治理國家」，貿易戰只是這種矛盾的一種表現形式。

鄭永年指出，中美兩國是制度之爭，貿易戰只是表現形式。（視覺中國）

鄭永年昨日（15日）在新加坡的醉花林俱樂部以《二十一世紀的中美 制度之爭》為題發表演說。他表示，中美兩國之間依賴程度很高，兩個國家也不會走向自我封閉，要完全脱鈎是不可能的。這和從前美蘇的情況有所不同，難以形成「冷戰」，也不可能催生「熱戰」，中美將維持自己的一套體系繼續相互交往。

他認為，中美雙方的體制誰也取代不了誰，都是自己文明的產物，以後的世界將是「和平共存」，不可能只有一種制度。

稱中國「三權」沿襲2000多年

在政治體制方面，鄭永年說，不同於西方民主國家的「三權分立」，中國政治的「三權」是沿襲2000多年的決策權、執行權和監察權。他進一步解釋，決策權相當於皇權，而執行權則是（宰相的）相權。雖然皇權不可撼動，但相權是開放的，通過考試進行選拔，讓每個人都有執政的機會。

他補充道，太過集權當然不好，但任何制度都必須是自上而下建立的，是需要集權的。如果要好的民主化，一定要把 制度都建立起來。而中國目前面臨一個困境，就是如果太過集權，很多事情無法進行；但如果不夠集權，制度又建立不起來。

鄭永年認為，中國的政治和經濟是有機的統一，不會產生和西方一樣的政治和經濟。（視覺中國）

華盛頓希望改變中國

鄭永年續指，美國是「使命感」很強的國家，華盛頓希望可以改變中國。當看到中國和自己相向而行，就會慷慨提供幫助；一旦發現中國背道而馳，就想要圍堵、打擊對方。但中國是以自身文明為基礎的國家，不可能完全按照美國模式發展。中國的政治和經濟是有機的統一，不會產生和西方一樣的政治和經濟。

他說，「從西方觀點來看，民主的理念沒有問題，但解釋不了中國，也判斷不了中國未來的發展。中國發展方向特別明確，不會走向西方，而且會『越來越中國』。」他還說，中國的文明是世俗文明，不是宗教文明，具有包容性。中國 制度無法變成西方制度，但並不排除西方價值，只是實現方式不同，「可行的理想是理想，不可行的理想是空想。」