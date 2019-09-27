被指「傳播惡性謠言」　自由派學者賀衛方微信遭永久封號

中共建政70周年前夕，網絡監控嚴格，9月26日，被稱為中國自由派學者的北京大學法學教授賀衛方個人微信帳號又被永久封號。早前當局已經關閉了他的兩個博客網站，新浪微博和兩個微信帳號。

據台灣中央社27日報道，根據其帳號處罰說明，賀衛方帳號的封禁類型是「限制登錄，不可解封」，被封原因是「傳播惡性謠言等違法違規內容」。

對於是何種言論踩到當局紅線，以及被封號的看法，中央社報道稱賀衛方表示暫時不方便接受採訪。

賀衛方的微信帳號被封，理由是「傳播惡性謠言」。（賀衛方微信）

據聯合新聞報道指出，這次因哪篇言論導致賀衛方的微信被封號尚不可知，但最近因中共建政七十年來到，他的一篇舊文重新在網路上流傳，他在這篇「國家和我」的舊文中，以我和國、家和國、國慶時節、理性愛國、國民素質與法治建設等章節，闡述國家與個人的關係。

他在這篇文章引述，「有人認為以現在國民素質，法治和民主的進程不宜太快，甚至很多人相信，中國人口之多、地域之廣、情況之複雜，不可能徹底予權於民，否則天下大亂」等。

賀衛方則反駁說，英國八百年前就有「大憲章」，當時英國經濟文化都相當落後，但它的簽署標誌著一個法治新時代的到來。他不相信今天的中國人比起八百年前英國人素質更低下，他認為現在當務之急是如何通過對政府權力的憲法限制帶來更廣闊的自由空間等。

賀衛方社交媒體遭禁封多次。（網上圖片）

據瞭解，賀衛方是中國知名法學學者，也是諾貝爾和平獎得主劉曉波的支持者之一。在過去10多年裏，賀在網絡上發表的文章和帖子數量眾多、涉獵甚廣，不僅鍼砭社會時弊，還關注建築藝術，在中國知識分子圈內有眾多粉絲。

不過，近幾年，賀衛方在網絡上不斷遭到嚴厲攻擊，甚至還有極端「左派人士」在公開場合示威，抗議賀衛方的「自由化」言論。

據賀衛方自己的統計，他的粉絲讀者數量在最高峰期間曾突破2,000萬。2017年3月，當他的新浪微博帳號被凍結的時候，關注人數大約有190萬。

2017年5月27日，賀衛方曾透過美聯社表示，今後在任何社交媒體都不會再公開發表任何文字，他也表示不會在Facebook和Twitter這樣的「牆外」平台上發聲。

在2018年，美國《紐約時報》以「政治風暴中等待時機的異見學者」形容賀衛方。賀當時接受《紐約時報》專訪表示，自己現在連在學術刊物發表論文都變得困難。但是他已學會用長遠的眼光看待中國的政治發展，自己也準備等待，直到可在中國再次巡迴演講。