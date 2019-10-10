【NBA】中國輿論行使「市場武器化」的雙面刃

因為一則支持香港示威的Twitter，美國職籃（NBA）踩上馬蜂窩，且事態持續蔓延。 為表達抗議並「懲罰」發出該推文的侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey），中國籃球協會不僅暫停了與火箭隊的合作，中國運動服裝品牌李寧，以及火箭隊的贊助商之一上海浦東發展銀行也宣佈暫停合作，更有家電商長虹．美菱下架並召回所有與NBA火箭隊聯名的冰箱。

NBA總裁施華（Adam Silver）對莫利的說法雖不認同，確認為其有言論自由的說法，引發內地社會全面爆氣抵制NBA。（截取網絡）

隨著NBA總裁施華（Adam Silver）認為莫利的發言雖不適當，卻仍支持其有表達言論自由的說法一出，內地輿論傾舉國上下怒火朝NBA瘋狂射擊，包括央視體育頻道於10月8日發表聲明，立即暫停「NBA季前賽（中國賽）」目前的轉播安排，並「詳查」涉及NBA的一切合作交流。騰訊體育也發佈公告稱，即日起暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。

緊接著，國產手機品牌vivo發聲明稱，國家利益高於一切，即日起中止與NBA的所有合作，另一運動品牌「安踏」也緊隨其後，至10月9日，NBA中國所曾公佈的25個官方合作夥伴中，至少9個公開聲明終止合作，比例達三分之一。

當然，從中國的角度，NBA來賺中國人錢，卻又發出損及中國主權的言論，簡直就是「吃飯砸鍋」的最差勁代表，不懲罰他懲罰誰。「下架」NBA不但能表達出中國方面的強烈態度，同時也讓長期對中國有優越心態的美國，能體會到「中國不是好惹的」。然而，使用「市場」作為武器，卻勢必得面對這個武器所帶來「雙面刃效應」，首當其衝的就如同台北市長柯文哲所稱，「沒有精彩球賽可看」的數億內地觀眾。而已與NBA簽約合作的商家宣告停止合作雖然只是簡單一句話，背後卻也得負擔合約停止等經濟損失。

侯斯頓火箭隊此前才在日本進行2019年美國海外第一場季前熱身賽。圖為日本支持火箭的球迷。（休士頓火箭隊官網）

當然，對不少中國民眾來說，看不到NBA還有CBA（中國男子籃球職業聯賽）可看，相關經濟損失在持續成長的中國經濟前景下也僅是九牛一毛，但對美方企業與團體所帶來的打擊更大。然而透過市場當武器，所產生更重要且更無形的「雙面刃效應」，則是在中國社會輿論「愛國主義」所催生的民粹情緒下，對國際商機所可能帶來的戕害。

有識者或許會稱，商人談的是賺錢，只要中國有錢賺，怎麼可能不來。然而利益確實是商人的重要著眼點，但「穩定地獲利」更是在當前全球化社會下，企業在各國發展時所需納入的重要考量。若某個投資地點的政治風險過大，即便其擁有龐大的資金、市場、人力，國際企業在投資時可能也會有所思量，或者選擇較為「速食」的投資方式，例如僅派代表處處理相關投資而不設立總部，或者在雙方合作的契約中增加政治風險性條款，藉以避險。

如此一來，短期內或許市場榮景依舊，但當在此投資的企業想的只有如何賺錢，而不是在當地長久經營，則對當地相對能帶來的貢獻也就很有限，這對當地不論是產業發展或者人力資源升級都並非正面。

從NBA事件之後，美媒《紐約時報》就以「NBA挺港事件背後：國際公司在華雷點難料」作為標題進行報道，可以一窺國際輿論到底對這起事件有甚麼樣的思考。文中逐一列舉NBA、Givenchy、Coach、Versace，甚至高檔珠寶商Tiffany的商品或廣告在中國「踩雷」事件，側面點明在中國做生意可能發生的風險已經愈來愈難料。

火箭隊當家球星占士夏登（James Harden）之前雖然曾向中國球迷道歉，稱「愛中國」。不過稍早夏登在日本接受訪問時，卻改口力挺言論自由。（法新社）

此外，莫利事件在中國隨著愛國主義幾乎無限上綱的抵制，也成為國際輿論的關注焦點，讓全世界都看到，中國民眾是用甚麼樣的方式，來對待「說出我不喜歡聽的話」的人。

當中國崛起的過程，為讓全世界習慣並接受中方的崛起，透過自身龐大的市場作為手段，對觸及中國不可碰觸區域，以市場抵制等手段表達出強烈的反彈。雖然這可有效讓國際社會瞭解中方的堅持，但此同時，卻也形塑了中國「讓我不爽就不給你做」的相對非理性態度。

畢竟換個角度來說，不論是官媒或者部分私人企業，拿特朗普調侃開玩笑，或者拿黑人白人問題說事，甚至談及3K黨或者納粹等問題，並不會有美國或者德國企業，就此宣告與中國相關企業停止合作。

火箭隊此前為了廣大中國市場，曾出款了中文版本的球衣。（路透社）

因此，以自己的市場作為武器，來攻擊或者懲罰從自身角度來看已經「越界」的對象，或者迫使企業「道歉」、「下架」，如此懲罰或者攻擊，長期下來恐怕最終破壞的會是自身國家形象，以及能夠說服國際社會的穩定商業經營環境。

反之，若不是用「取消合作」、「停止轉播」這種近乎由上而下的作法，而是交由消費者自行決定，由消費者「自行」發動不願意購買或消費相關的產品、服務，則這樣的產品與服務自然無法在該市場區域內立足，這也才是真正能帶給相關企業絕對打擊，同時也讓相關企業在投資之初，就會避免觸及的「正常商道」。

總結的來說，當中國希望全世界能夠理解與接受中國的崛起同時，也需要理解與接受，世界有些地方的規則不一定與中國完全相同，讓商業回歸商業、用消費來決定市場要芒甚麼。當中國持續高喊要全球化的同時，需要理解，全球化不是只有讓世界接受中國，還需要中國開門掀窗，讓世界進入。