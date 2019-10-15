中美推「斬件式」貿易協議　誰贏得「階段性勝利」？

中美完成新一輪貿易談判，美國總統特朗普（Donald Trump）十分滿意，在10月12日連發3條tweets，指中美達成「相當實質性的第一階段協議」，他可能於11月在智利和中國國家主席習近平見面，簽署協議文本。 特朗普推銷「斬件式」協議，既有助於帶動股市回升，也能給他宣稱「階段性勝利」的機會。中方態度則謹慎得多，雖然少不免樂觀其成之類客套話，但也不忘提醒：後續仍充滿不確定性。

「看慣了」變為「看膩了」？

中美貿易戰打了一年半左右，每當談判進度在「上升周期」之中，中美雙方均互表善意，甚至講到將近達成協議，事實卻是一直未有結論，轉眼之間又鬧翻破裂。一旦到了「下行周期」，雙方好像已音訊斷絕不再往來，互相加稅報復，可是突然又有好消息公布，振奮投資氣氛。

打打談談，拖拖拉拉，近半年來市場似是已看慣了這場談判戲碼，「談判周期」的波幅未如過往般顯著。或者終有一日，投資者和民眾都會由「看慣了」變為「看膩了」，完全消化貿易戰的高低起伏，市場不再泛起半點漣漪，轉而著眼於兩國長期國力趨勢。

中國國家副總理劉鶴率團前往華盛頓。（AP）

話雖如此，貿易談判至今仍是左右大局的因素之一，雙方進退亦備受矚目，例如各界就爭議誰在新一輪談判中「佔了上風」。

中方談判「還價」經常貶值

在對上一個「下行周期」的尾聲，美國威脅再次針對總值2500億美元的中國商品，將關稅由25%加至30%，到了是次「第一階段協議」，所作讓步就只是維持25%稅率不變，撤回加稅方案。對於另一個加稅期限，美方則未置可否，故此仍有可能於12月15日，針對總值3000億美元的中國商品，開徵新關稅。

中方則承諾，將購買價值400億至500億美元的美國農產品，預料重點採購大豆和豬肉，此舉除了惠及特朗普的農業區支持者，也有望填補內地豬肉供應缺口，因此國內消費者都可得益。

美國財政部長姆努欽（坐左二）在談判磋商結束後表示，談判「幾乎已經完成」。（AP）

然而根據外媒報道，中方在今年中旬的「上升周期」，就已提議採購美國農產品，以換取華府解除或放寬華為禁令。如今美方暫未就華為禁令表態，中方就已率先買入美貨示好，開放金融市場予美企，特朗普更透露中國將購買波音公司飛機，價值160億美元至200億美元。

這其實是美國重覆使用的套路，表面上繼續經貿歸經貿，找方法縮小對華貿易逆差，實際上卻引入其他籌碼，其中華為禁令正是最為鮮明的例子。如是者，華府不斷藉此叫價愈來愈高，中方在上一輪的「還價」隨之貶值，只能換取避免新一輪逼迫要脅，舊一輪「加碼」居然成為「既成事實」。

華為體現中方排難態度

單憑這一小步進退，要拉扯到「階段性勝利」是未嘗不可，但從大局角度看卻沒甚麼意思。

與中美貿易戰同期，華為遭遇華府連環重擊，先是美國及其個別盟友於5G領域排斥華為，繼而又將華為列入制裁黑名單，禁止美企「供貨」。其創辦人任正非表明做生意是你情我願，華為會有兩三年難關要闖過，但有信心從5G到核心網絡，完全自力更生。這大概也是中方的態度。

北京早已承認美國坐擁有勢，而中國經濟短時期內面臨下行風險，最務實的態度是盡量避免即時破裂，爭取時間自力救濟，畢竟對方要翻臉不認人，不是自己的控制範圍之內，那就不如懷最好的意願，作最壞的打算。況且40年改革開放已證明了一點：中國經過各種起伏仍逐步攀升，要分勝負不在於一年半載。