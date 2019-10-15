【觀察】中共四中全會何以一延再延？

10月初中共舉行了盛大的建政70周年大閲兵，隨後中共總書記習近平外訪了印度、尼泊爾，試圖要在喜馬拉雅打通一個「通道」……如今，眼看10月份已經過半，但8月底中共政治局會議預定召開的重磅會議中共四中全會，仍然沒有蹤影。此前有媒體稱其召開時間或將在10月中旬，但如今看來,這種猜測已經不攻自破。

綜合分析中共高層行程所透露的各種信息，四中全會極大可能在將不得不「延遲」至本月底召開。

中共七常委行程緊湊，但依歷屆中共四中全會會期4天的慣例，中共十九屆四中或將安排至10月底。（新華社）

按照中共黨章，中央全會每年至少召開一次，理論上全體中共中央委員會成員（包括中央委員和候補中央委員）都要參加，此次自然也不例外，尤其是中央政治局常委更是基本沒有缺席情形出現。所以，通過觀察中共七常委的近日行程可作為觀察四中召開時間的一個參考要素。

近期，公開信息顯示，中共七常委行程安排較為緊張。中共總書記習近平的最新動態為10月13日結束南亞外訪返京，。早前有媒體報道，第七屆世界軍人運動會將於10月18日至27日在中國武漢召開，屆時將有來自110個國家的近萬名現役軍人同台競技，是中國2019年最重要的國際性活動之一，而習近平作為主辦國領導人或將參與運動會的開幕式。

再從當前中國官方已確認的行程來看，國務院總理李克強10月14日在陝西西安召集部分省份主要負責人召開了一個經濟形勢座談會；中國國務院副總理韓正在10月14日至17日將與新加坡副總理王瑞傑共同主持中國新加坡雙邊合作聯委會第15次會議、中新蘇州工業園區聯合協調理事會第20次會議、中新天津生態城聯合協調理事會第11次會議和中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目聯合協調理事會第3次會議。在香港示威運動牽引出的香港問題上，外界猜測此番中共四中全會在以「研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題」的大主題之下討論治理香港的問題。而主管港澳事務且身兼中國國家深化改革事務的韓正的這一行程預示着，即使習不會南下武漢出席軍運會的開幕會，四中最早也不會在17日以前召開。

此外，中共中央政治局常委、中國國務院副總理胡春華將出席第三屆中國－太平洋島國經濟發展合作論壇，時間是10月20日至21日，隨後還要訪問薩摩亞、菲律賓。中共中央政治局常委、中國全國人大常委會委員長慄戰書剛剛在十三屆中國全國人大常委會第四十一次委員長會議決定十三屆全國人大常委會第十四次會議10月21日至26日在北京召開，屆時栗戰書主持相關會議料也很難分身。

與此同時，儘管國家副主席王岐山並非十九屆中央委員會成員，但是作為中共和國家領導人、事實上的「第八常委」，料也不會缺席這次「盛會」。然而，中國官方公布的王岐山行程顯示，他將以「習特使」的身份赴印尼首都雅加達出席於10月20日舉行的佐科（Joko Widodo）總統就職儀式，隨後的22日出席日本德仁天皇即位慶典。依照當前公布的行程來看，雖然在10月18日至20日之間存在一個「空檔期」，但循例往屆四中全會會期通常都為4天時間，因此基本可以確定四中全會只能拖至月底召開。

而在中共高層如此緊湊的事務安排中，決定四中全會具體日期的月度中共政治局會議則大概率會安排在10月18日至20日的這個「空檔期」內。