NBA勒邦占士批莫利　遭美輿論反撲　環時：美言論自由有雙重標準

美國NBA洛杉磯湖人隊球星勒邦占士（LeBron James）周二（15日）稱，火箭隊總經理莫利（Daryl Morey） 發表涉港言論時，對當時情況「有一些誤解」，又警告言論自由會帶來負面影響。不過勒邦占士此番言論就在美國引發輿論反彈。 中國官媒《環球時報》今天（17日）發表評論文章指，這表明美國的言論自由是「假招子」、雙重標準，必須要以政治正確為基礎。

文章稱，莫利支持香港示威，符合美國的政治正確，就「屬於言論自由，需要受到強有力的保護」，而勒邦占士批評莫利，「政治正確不過關，就與言論自由不沾邊」。兩人都是發表言論，卻在美國有截然不同的遭遇，「一個被捧上天，一個被恨不能打入地獄」。

文章指出，美國的民族主義在愈來愈嚴重地燃燒起來。愛國主義和民族主義有一個重要區別，前者有明顯的防禦色彩，而後者有着更多的進攻性。美國一些激進精英主導的輿論與中國槓上了，他們表現出主動出擊向中國發難的強烈衝動，支持莫利，把「言論自由」變成對中國實施攻擊的工具，這成了他們當下突出的集體任性。

文章接著說，這些激進的美國精英很虛偽，一邊做着破壞中美兩個大國關係、損害國際穩定的壞事，一邊卻要給自己立「保護言論自由」的貞潔牌坊。雙重標準讓他們的道義觀十分混亂，但他們無論做甚麼都「浩然正氣」的。如今他們正在把「言論自由」這個概念搞成很善於對美國國家利益察言觀色的懂事的「機靈鬼」。

勒邦占士早前隨湖人到上海和深圳，出戰NBA季前賽。（資料圖片／Getty Images）

指美意識形態極端 容不下異見

文章進一步指，中美之間的地緣政治緊張加劇雙方的價值觀摩擦，使在中美之間從事跨國交流的風險不斷增高，一旦出現事端，把握平衡愈來愈難。世界的和平與穩定需要中美社會都在維護本國價值體系的同時展現出必要的包容，給從事交流活動的人和機構留出應有的迴旋空間。

文章認為，要做到這一點，中國的難度主要來自互聯網，但中國社會上不乏對這種難度進行緩衝的機制性力量，而美國的難度是更加「舉國體制」的，從互聯網到主流傳媒機構，再到國會議員這樣的政治人物，聯合打壓勒邦占士這樣在中美NBA風波中主動站出來的緩衝角色，他們編織的鐵幕幾乎沒有縫隙。

文章最後指，美國「超級講政治」，意識形態經常很極端，在容不下超出「政治正確」的不同聲音方面，美國社會是世界上頂級的。美國今後再向世界宣揚「言論自由」等「普世價值」時，首先應當做到誠實，還原自己真實的樣子，並以此作為與世界開展切磋的出發點。

（環球時報）