【四中全會】人事佈局超越會議主題成熱點　地方大員基本面盤點

中共十九屆四中全會10月28日開幕。根據之前中共官方的公告，本次中全會的主題是「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化」，那麼關於國家制度和國家治理必將是此番參會中共官員場內的議論焦點。出人意料的是，外界的關注點卻不是中共作為執政黨的治理能力，而是聚焦於中共人事佈局，且關注熱情遠高於往期的四中全會。

中共十九屆四中全會召開，人事變動意外成為超越會議主題的熱點。（Reuters）

就在本次四中全會開幕前之前三天，中共官方發佈消息稱：（寧夏自治區原黨委書記）石泰峰（1956年9月）接替李紀恒（1957年1月）擔任內蒙古自治區黨委書記，（河南省原省長）陳潤兒（1957年1月）接替石泰峰擔任寧夏回族自治區黨委書記，李紀恒另有任用。一天之後，李紀恒去向揭曉——接替黃樹賢（1954年9月）出任中國民政部部長。

10月26日，人事動向一項相對神秘的解放軍部隊再有消息：解放軍戰略支援部隊原副司令員兼參謀長饒開勛、西部戰區陸軍原副司令員徐向華，皆因「嚴重違紀」被辭去人大代表職務，二人分別在7月底和8月底辭去相關職務。此前有未經證實的消息稱，廖可鐸和饒開勛均遭連降兩級處分，由副戰區級降至副軍級。

這種落實的人事調整，和坊間各種人事傳聞一起，達成了一種出人意料的效果——本次四中全會的人事調整遭遇空前關注。

事實上中共每次的中央全會都可能是人事佈局的時間窗口。即便不考慮其他因素，中共目前的省部級大員有部分已經接近或者達到退休年齡，2019年的政壇人事再佈局並無懸念。

從中共十九大至今，不管是中央各部位還是31個省級地方政府，黨政領導班子執政時間兩年接近一半（從中共十九大到二十大），中共黨內規則對於省部級大員的任命和更迭有着怎樣的規定？目前的地方大員（省委書記和省長）有着怎樣的人事佈局基本面，哪些官員值得重點關注？四中之後中共省部級人事盤面會面臨怎樣的變動？

中共四中全會前夕，三地大員人事密集調整。（資料圖片）

省部級大員更迭規則

中共的《黨政領導幹部職務任期暫行規定》顯示，各級政府黨政領導職務每個任期為五年，省部級黨政正職官員退休年齡是65歲，但任期未滿的可延期3年，所以有很多正省部級官員也會在68歲才退休。

如果恰逢換屆年（如中共十九大和十九之後的2018年全國兩會就是政壇黨政兩套系統官員的集體換屆），省級大員的調動原則一般是：62歲可新（升）任，63歲可連任，64歲不留任，65歲必退任。換屆年齡到職規定：省委書記、省長65歲，紀委書記63歲，其他（省部級）常委60歲。

中共政壇近年來人事任命明顯不唯年齡論，更多注重官員的綜合能力和是否具有敢於面對難題和承擔責任的特徵，但是，在對中共政壇人事基本面進行分析時，年齡仍然是一個重要的參考因素，當然，官員的執政經歷和能力表現更加重要。

六人退休成定局

近日已經調動的石泰峰、李紀恒和陳潤兒3人不計，目前的省級地方大員中，有6人年齡已經達到或者超過65歲，他們分別是：山西省委書記駱惠寧、遼寧省委書記陳求發、廣西自治區政府主席陳武、雲南省委書記陳豪、貴州省委書記孫志剛、新疆自治區政府主席雪克來提•扎克爾。其中雪克來提•扎克爾已經66歲，已經超過中共正部級官員65歲退休的年齡線。

這些官員早或在今年四中全會之後，晚也不會遲於中共20大之前，應會陸續退休。即便他們都可以超齡服役至中共二十大，屆時他們也全部達到或者超過68歲，按照中共政治局常委人選七上八下（67歲可以進入常委，68歲則要退休）的慣例，幾乎也沒有可能更進一步進入政治局常委的可能，更何況從政壇表現來看，上述6名大員也並無特別出彩之處。

七人20大年齡卡線 蔡奇晉升仍有望

另有7人在2022年中共二十大時，恰好卡在67歲的關鍵年齡點上，依照中共入常「七上八下」的慣例，他們可進可退，雖然「風險」明顯但是並不是沒有更進一步的機會。

北京市委書記蔡奇。（新華社）

這7名大員分別是：北京市委書記蔡奇、吉林省委書記巴音朝魯、浙江省委書記車俊、 福建省委書記于偉國、 湖南省委書記杜家毫、海南省委書記劉賜貴、新疆自治區書記陳全國。

其中北京市委書記蔡奇（1955年12月）因為來自中共近年來的政壇高地浙江，且已經是副國級（政治局委員）官員，不在65歲退休年齡線考量範圍之內（中共國家級領導在職年齡一般不超過70周歲，退休年齡沒有相關規定，大概是75周歲左右）。浙江省委書記車俊因為履歷豐富、新疆書記陳全國因為治理新疆暴恐活動成果卓越，是值得重點關注的對象。

（準）「60」 後成主體 李強陳敏爾成兩強

除了上述到二十大時超齡或者卡線的官員，包括天津、上海、重慶市三個直轄市的市委書記在內的、出生年齡在（1959至1964年）的35人當中，到中共二十大時年齡在61歲到66歲之間。 其中16人屆時年滿65歲，19人屆時年齡低於65歲。對於後者，處在既將可以繼續擔任地方大員，也可能進入百尺竿頭更進一步進入中共中央政治局常委。這部分官員是中共20大最值得關注的觀察對象。

他們分別是天津市委書記李鴻忠、上海市委書記李強、 廣東省長馬興瑞、重慶市委書記陳敏爾、重慶市長唐良智、河北省委書記王東峰、河北省長許勤、內蒙古自治區政府主席布小林、山西省長樓陽生、山東省長龔正、吉林省長景俊海、遼寧省長唐一軍、黑龍江省委書記張慶偉、安徽省委書記李錦斌、江西省長易煉紅、湖北省長王曉東、雲南省長阮成發、貴州省長諶貽琴、青海書記王建軍、寧夏自治區政府主席鹹輝。

查看資料不難發現，這部分官員大多為地方行政體系大員，即省（市）長。按照中共的官員調動慣例，他們多要經歷省（市）委書記這一跳板，才能有機會在中共政壇更進一步。

對於已經踏上省委書記跳板的李鴻忠（1956年8月）、王東峰（1958年2月）以及李強（1959年7月）和陳敏爾（1960年9月），王東峰是唯一未進入政治局的官員，且近年來河北省強制 「煤改氣」引發的民怨、以及雄安新區開發速度似乎不夠的民間感觀，多少給王東峰的政績帶來負面影響；已經進入政治局的李鴻忠，自2016年9月執政天津以來一直缺乏執政亮點且近年天津GDP增長在中國大陸各省級地方中一直位於倒數排行。所以相較而言李強和陳敏爾更具優勢。

李強和陳敏爾不僅分別是上海和重慶這兩個中國直轄市的市委書記，且都因進入政治局而跨入中共副國級官員序列，李強有浙江、江蘇以及上海這三個華東地區經濟最為發達地方的任職經歷；重慶因為兩位市委書記薄熙來和孫政才的接連落馬，政壇地位敏感，在此執政的陳敏爾如果能重建重慶政壇生態且做好扶貧工程，將給自己將來的更進一步增加足夠籌碼。

13人二十大時不超60歲 明日之星會是誰？

地方黨政大員中，13人年齡目前不高於57歲，20大時不超過60歲。他們分別是：北京市長陳吉寧、天津市長張國清、黑龍江省長王文濤、江蘇省長吳政隆、浙江省長袁家軍、安徽省長李國英、福建省長唐登傑、海南省長沈曉明、四川省長尹力、甘肅省長唐仁健、陝西書記胡和平、陝西省長劉國中、青海省長劉寧。

這個從1959至1964年出生、大體以「60後」為主體的官員群體，年齡優勢、高學歷以及跨地區跨領域經驗豐富成為他們的主要特徵，中共政壇明日之星顯然將從這裏產生。

作為政治議題中最為關鍵的「人事」討論，從來都不會在中央全會這種中共重要政治人物正式會晤這樣重要的場合缺席。實際上在從今年6月開始，中國黨政系統內的副部級官員已經開始出現頻繁調整，按照以往人事調動經驗來看，這種調動將在不久之後涉及到更高級別，尤其是省部級地方大員。