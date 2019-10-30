【人事觀察】中共政壇「新勢力」分析：地方11人嶄露頭角

中共十九屆四中全會召開前後，河南、內蒙古、寧夏地方大員被集中調動，牽動中國地方人事盤面。被調職的陳潤兒、石泰峰、李紀恒3人在原職的任期分別只有3年零6個月、2年零6個月、3年零2個月，均不足一般情況下的5年周期，這被視為近年中共政壇中高層官員新陳代謝快節奏的一個縮影。 在這種快節奏中，一部分相對年輕的官員已經率先脱穎而出，擠入地方省級領導班子的梯隊。而省級常委是中共黨內精英甄選的一個重要「人才庫」，也是晉升更高領導層的一條主流通道。

截至目前，中國省級地區黨委常委共有398人，據查在已知年齡信息的381人（未公開的7人都是戎裝常委）群體裏，僅考慮職位和年齡來看，值得注意的有三撥官員：一是「70後」常委；二是最年輕的政府首長；三是政府首長之外的「65後」黨委副書記。

3位「70後」省級常委

已知年齡的381名省級地區黨委常委的平均年齡約為58歲，出生年份中位數大概處於1961年上下。

上海市委秘書長諸葛宇傑。（網絡圖片）

70後省級常委共有3人，分別是出生於1971年5月、在2017年5月進入常委班子的上海市委秘書長諸葛宇傑，出生於1970年1月、在2016年11月進入常委班子的貴州省委秘書長劉捷，出生於1970年1月、在2018年11月進入常委班子的貴州政法委書記時光輝。

3人中，又以劉捷晉級時間最早。如今，劉捷進入省級領導班子已近3年時間。在這3年間，劉捷由江西省委常委兼秘書長調任到貴州，繼續擔任省委常委兼秘書長之職，更添了一份資歷。劉捷在未來幾年後更進一步將是大概率事件。

劉捷今年48歲，比省級常委們的平均年齡小了整10歲。其與諸葛宇傑、時光輝是現下中國政壇當仁不讓的「明日之星」。

貴州省委秘書長劉捷。（網絡圖片）

劉捷等3人的一個共同特點是「由商入政」，早年都曾在國企工作，並且很快進入公司領導層，進入官場後便快速升遷。其中，諸葛宇傑與時光輝還有一個共同特點，他們早年工作的國企都位於上海。而劉捷與諸葛宇傑也有一個共同點，都是通過常委秘書長的身份兼任常委常委。

5位55歲政府首長

相比於劉捷等3位「明日之星」，省級政府首長則承擔着更重的責任，也被視為所在地區「二把手」，他們的年齡明顯偏大。其中，最年輕的也出生於1964年，今年55歲。這一批共有5人，分別是北京市長陳吉寧、江蘇省長吳政隆、天津市長張國清、福建省長唐登傑、黑龍江省長王文濤。

北京市長陳吉寧。（網絡圖片）

他們5人都是在2017年或2018年開始履職，應該至少還有2年至3年的歷練時間才會更進一步。這其中，履職最早的是2017年5月就任的陳吉寧。陳吉寧生於1964年2月。作為中國首都北京的政府首長，陳吉寧未來仕途有很大的拓展空間。

陳吉寧有很長的求學經歷，曾在清華大學擔任領導工作。中共十八大後被調往環境保護部。王文濤與他的經歷比較類似，曾在上海航天職工大學任職，後來輾轉上海、雲南、江西、山東直至黑龍江，足迹涉及多箇中國區域。

張國清與唐登傑的仕途比較相似，都曾在軍工企業工作，堪稱兩位「軍工少帥」。其中，張國清進入地方政壇時間更早，而且歷經重慶、天津兩個直轄市，仕途更被看漲。

3位「65後」副書記

一般情況下，省級地區會有一位黨委書記和兩位副書記，黨委書記為「一把手」，政府首長兼任副書記，也是領導班子裏的「二把手」，另一位副書記是主要負責黨建的專職副書記，這三人是省級領導班子裏的必備配置。新疆和西藏比較特殊，會設置更多副書記。

在這些副書記裏，有3位「65後」，分別是1967年8月生的四川省委副書記鄧小剛、1965年2月生的河北省委副書記趙一德，以及1965年10月生的任學鋒。

四川省委副書記鄧小剛。（網絡圖片）

3人又有「專職副書記」之稱，專職副書記也常常是政府首長的後備人選。如張國清由軍工企業領導者「轉行」進入政壇後，在2013年4月至2016年12月擔任重慶市委副書記3年多時間，同時擔任了該市黨校校長之職。隨後在4個月時間裏先後兼任重慶副市長、代市長，直至市長。

鄧小剛、趙一德與任學鋒3人的仕途迥異，分別代表了中國官場3個仕途上升的快速通道。鄧小剛主要在兩個地區任職，先在北京13年，後在西藏12年，之後入川便任副書記。趙一德在浙江省共青團系統工作12年，隨後便任正廳級的温州市委副書記。任學鋒則在國企工作15年，之後便任天津市政府副市長。

不過，由於這些官員相對缺少地方政壇任職經歷，也有可能會被安排在省部級歷練多年。

習近平器重「新生代」精英

習近平在2013年6月中共全國組織工作會議上曾表示，「對年輕幹部中確有真才實學、成熟較早的，也要敢於大膽破格使用，不能縮手縮腳」，還稱「要敢於給他們壓擔子，有計劃安排他們去經受鍛鍊。這種鍛鍊不是做樣子的，而應該是多崗位、長時間的，沒有預設晉升路線圖的。」

另外值得留意的是習近平在2019年9月3日出席了中共中央黨校的中青年幹部培訓班，大篇幅談及「鬥爭」。參加該培訓班的成員都被視為在中共組織系統甄選後可能會得到重點栽培的官員。習近平此舉也顯示了對年輕一輩黨員的器重。

中國政壇裏的「70後」官員大多在2000年左右進入政壇，「80後」官員大多在2010年左右進入政壇。經過2012年中共十八大後官場滌盪和重整之後，這些官員相對較少受到官場浸染，可塑性較強，對習近平治國理政的思路和方法有更多的學習和理解。

從這一角度來看，一定程度上也可將他們視為習近平所打造出來的一批更符合新時代要求的官員。隨着官場新陳代謝節奏加快，這些新生力軍亦將迅速上位，進而構成中國政壇新的中堅，並在數十年後成長為中國新一代的領導者。