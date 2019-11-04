缺席中共四中全會的三位神秘人是誰？

身為中共中央候補委員的重慶市委專職副書記任學鋒意外突然離世，讓稍早前中共四中全會公報中透露的神秘缺席者流露出了一絲線索。

11月3日深夜重慶官方媒體「千龍網」深夜刊發消息稱，「據重慶市任學鋒同志治喪工作小組消息，中共重慶市委副書記任學鋒同志近日因病醫治無效，不幸離世，享年54歲。」關於「任學鋒去世」的消息，已經引起輿論的關注。在重慶官網發佈的「因病醫治無效」一說後，輿論也爆出其曾經墮樓，送醫院搶救。但消息並未獲官方證實。不過，任學鋒的逝世似乎揭開了此前被外界普遍忽視的那份四中公報裏所隱藏的政治訊息。

千龍網消息稱，「據重慶市任學鋒同志治喪工作小組消息，中共重慶市委副書記任學鋒同志近日因病醫治無效，不幸離世，享年54歲。」

在中共十九屆四中全會閉幕之後，會議的主要議程未引起外界的聚焦，而一項傳統的人事議題再讓輿論重新審視那份5000餘字的公報。因為本次中全會的主要議題「研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題」，顯得十分宏大，外界對這次會議的主題關注並不那麼熱切，姑且不去討論中共的政治「藍圖」，把目光鎖定到第一部分對會議基本情況的介紹上。

公報第一部分開篇即點明「出席這次全會的有，中央委員202人，候補中央委員169人。」 2017年10月，中共十九大選舉產生204名中央委員，172名候補委員。依據此次四中公報，也即缺席2名中央委員，3名候補委員。

根據中共十九屆四中全會公報信息顯示，缺席3名中央候補委員，但當時未引起太多關注。（新華社）

香港01在【四中全會．觀察】京西賓館外的三個人：鄭曉松、劉士余和畢井泉一文中曾作過解讀，十九屆中共中央委員、澳門中聯辦主任鄭曉鬆於2018年10月20日墜樓身亡；另一位中央委員劉士余曾任中國證監會主席，但今年5月19日在中共的金融反腐風暴中落馬，此次四中全會正式追認「給予其留黨察看二年的處分」。候補委員名單的前兩位馬正武、馬偉明藉此正式遞補為中央委員。這些尚在外界的預料之中，不過，曾因2018年震驚中國內外的吉林長生疫苗事件而被要求引咎辭職的中國國家市場監督管理總局黨組書記、副局長畢井泉此前被猜測可能難保中央委員身份。如今看來，畢井泉的仕途似乎並未受重創。

然而相對於預料之中的中央委員，缺席的3名候補委員當時並未引起外界太多的注意，因為官方不會公布全部與會者名單，具體缺席者是誰，一時難以查證。不過，任學鋒去世的消息一經公布，外界即認為其可能是缺席者的一名。

內地網上流傳的訃告顯示，任學鋒告別儀式今日（4日）上午8時在北京昌平殯儀館舉行，死亡時間為10月31日。（網上圖片）

簡歷顯示，任學鋒，1965年出生，河北邢台人，管理學博士，教授、高級工程師，重慶市委副書記、市委黨校校長，曾任天津副市長，廣東省委常委、廣州市委書記，2018年10月方才調任重慶。曾任第十九屆中央候補委員。

網絡流傳一份訃告，任學鋒於2019年10月31日去世，不過至今，官方仍並未明確任學鋒去世的具體日期。有據可查的是，任學鋒的最後一次公開活動是10月26日參加重慶市委的一次關於扶貧為主題的會議。在四中落幕之後，各省大員的第一個標準動作召開會議傳達「四中精神」，而在11月1日重慶市委常委的擴大會議上，任學鋒罕有缺席。至11月3日深夜官方通報其去世。也即是說，任學鋒的去世時間在過去的一周之間。如果確屬官方所說，因病去世，那麼任學鋒缺席四中的可能性極大。

此前被免職的中國建築集團有限公司董事長官慶或缺席四中。（網上圖片）

除此之外，有指另一名缺席者或是此前被免職的中國建築集團有限公司董事長官慶。官慶是1964年生人，如今方55歲，是十九屆中候補。一直任職在中國建築集團內部，從早期的中國建築西南設計研究院到辭任前的中國建築集團董事長。不過今年9月2日中國建築集團有限公司召開中層以上管理人員大會，中組部宣布：免去官慶的中國建築集團有限公司董事長、黨組書記職務，由周乃翔接任。

此後，10月10日，內地網上流傳的訃告顯示，任學鋒告別儀式今日（4日）上午8時在北京昌平殯儀館舉行，死亡時間為10月31日。（網上圖片）再申請辭任中國建築股份有限公司董事長、董事及戰略委員會主任委員職務。關於官慶此前兼任的中國海外集團董事長一職，目前，該公司官網的管理要員名單裏只顯示了副董事長、財務總監與助理總經理職務，不見董事長信息，表明其不再擔任該職務。

目前，資料顯示，官慶僅有中共十九大代表、十九屆中候補的頭銜。中組部此前對官慶的人事宣讀中未見「另有任用」的消息。

對於第三位缺席者的身份，稍早前有海外傳言為中國移動技術部總經理王曉雲，但是這一推測缺乏消息來源，真實性有很大存疑空間。公開報道稱，7月份王曉雲曾經出席過中國移動、中國建設銀行聯合推出 「5G智能銀行」的活動。當時，王曉雲表示，在此5G引領信息技術飛速發展的重要時期，中國建設銀行、中國移動攜手共同探索5G技術與金融服務的深度融合，創新打造的「5G智能銀行」，是5G技術在金融領域成功應用的重要實踐。

從理論而言，根據中共中央全會的紀律，如果不是因為不可抗因素（身體健康原因、重大急迫性任務在身或者敏感的個人政治問題），中央委員和中央候補委員都很少「請假」缺席，這比全國人大代表或政協委員缺席更少見。