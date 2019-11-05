【中美貿易戰】首階段協議存三大暗湧　特朗普或成最大變數

智利放棄舉辦11月的APEC峰會，使得中美簽署貿易協議的計劃生變，兩國正在尋找新的地點簽署協議。當然沒有了智利提供第三方會面場地，不見得中美貿易談判會因此中輟。畢竟只要政治意向一直都在，差別就只在於換個地方簽個字，不存在為了嫌麻煩就放棄簽署協定這樣兒戲的事。

邊打邊談難取信於人

不過這場國家大事仍然暗湧處處，最近外媒便再度放出消息，看來中美之間未就內容細節達成共識，而是同意按大原則擬定方案，亦即中方購買美國農產品，而美方則撤回已加徵和計劃加徵的關稅。

雙方爭拗點顯而易見，中方希望盡可能回復貿易戰前原貌，撤回全部關稅，而美方則想保持施壓以確保中方履行承諾。

國務院副總理劉鶴（前左）與美國總統特朗普握手。（資料圖片）

貿易戰爆發至今一年多，中美缺乏互相已是人所共知的事實。中方的理據很直接，貿易戰是美國挑起，華府獅子開大口要求「結構改革」，等同於介入內政，北京強硬應對是理所當然。每當貿易談判遇阻滯，也是特朗普政府率先加碼開徵新關稅，邊打邊談的態度難以取信於人。

憂交易條件一變再變

華為風波是個最佳例子。近年美國以國安為由，鼓動盟友封殺華為，但到了今年5月，特朗普也不再裝出分割處理的模樣，坦言可以與貿易談判一併處理，其後祭出封殺令，企圖在供應鏈上對華為下殺手。

由於特朗普不斷增加手上籌碼，致使中方每次提出購買農產品，可以換來的美方讓步卻愈來愈少。

Some media reports are illogical. My understanding is that for reaching phase 1 deal, the two sides must proportionally, simultaneously remove the additional tariffs imposed since the trade war. New tariff threat is not a bargaining chip. https://t.co/0zvAWrIdLk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 5, 2019

按外媒最新消息，白宮正考慮取消自9月1日起所加徵15%關稅，涉及總值1120億美元的中國進口商品；商務部長羅斯（Wilbur Ross）又透露，短期內將批出許可認，准許美企與華為做生意。另一方面，美方希望中方兩年內購買總值500億美元的美國農產品，並加強保障美企的知識產權。

與以往一樣，美方以上一輪交鋒為起點，認為中方開價只可以抵銷最近和計劃中的美方籌碼，其餘施壓手段則維持不變。對此中方當然不會認同，外媒便指北京希望美方取消12月加稅計劃以外，進一步就2500億美元中國商品，撤回此前開徵的關稅，或最少將關稅減半。

兩大「黑天鵝」威脅潛伏

官媒《環球時報》總編胡錫進更表示：「某些傳媒報道違反邏輯。我的理解是要達成第一階段協議，雙方一定要合比例地、同時地移除自貿易戰以來加徵的關稅。全新關稅威脅不是談判籌碼。」由此推斷，中美一是可能「合比例地」互撤關稅，二是可能因美方為要保障「自貿易戰以來」的關稅籌碼，拉倒協議。

單憑目前雙方口風，似乎較有可能先將就達成協議，中方會先看看美方行動，然後分批給錢買農產品，而美方則等到錢到了手上，才繼續考慮互撤關稅。這樣的套路過去都上演很多次，打打談談沒完沒了，至於單就眼前這一小步，除了雙方談不成交易條件，還有兩大暗湧。

首先，NBA涉港爭議挑動美國輿情，一度激發對華敵意，假如再發生類似「黑天鵝」事件，難保特朗普不會為求回應選民情緒，又為抵抗國會兩黨議員施壓，採取對華強硬方針。其次是特朗普或成最大變數，須知道每逢美國股市高漲，看似有空間對華施壓時，華府都會「恰巧地」轉而加碼下注，施展「談判的藝術」。