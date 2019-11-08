中國「戰狼外交」受質疑　西方對華態度達臨界點？

「由新加坡到瑞典，中國霸道的影響力大計迫使各國抵抗，並調整與北京的關係。」美國前國防部官員、新加坡國立大學資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）11月7日以此為題，在《南華早報》刊文指，中國的海外統戰攻勢弄效反拙，致令各國輿情反彈，政府推出反制措施。 新加坡淡馬錫總裁、總理夫人何晶在Facebook分享此文，此舉雖不代表她必然認同文中內容，但至少是認為有討論的價值。

籠統政治標籤「包羅萬有」

唐竹安所講中國外交現象，近年被概括稱為「戰狼外交」，這名字更遭官媒如《環球時報》報道和批駁。

「戰狼外交」主要用於表達「中國有權不高興」，其程度可由口誅筆伐，如中國駐瑞典大使桂從友炮轟所駐國，到鼓勵舉國作經濟制裁，如前幾年祭出「限韓令」，重創韓國各大產業。

美國總統特朗普（左）與中國國家主席習近平。（資料圖片）

可是「戰狼外交」如此包羅萬有，其實就只是將批評者所不滿的中國外交行徑，籠統概括地擠進一個引人注目的名詞，用諸於政治宣傳或許很有效，但就無助於理解中國在世界舞台崛起的影響。儘管如此，以唐竹安一文為引子，可見近年各國出於對華戒心，採取愈來愈多的防衛措施，類近以子之矛攻子之盾。

美澳「偽善」抑或「以毒攻毒」？

最明顯的例子是美國，作為全球化領導者，華府如今指責中國從中獲取不正當優勢，損害美方利益，於是乎對中企設下重重審查，由投資美企到市場准入，刁難日多，特朗普政府更主動展開關稅戰，企圖迫使北京就範。一如中國對外設限自衛，華府很多時都以國安為封殺為由，當中以華為禁令最為人所熟知。

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中國有鑒於國際輿論場「西強我弱」，對國安領域至為敏感，特設線上線下各種審查和監控。西方國家近年也有此趨勢，在反恐以外主打另一國安議題：反外國干政。例如自從澳洲爆出有國會議員收受華商的政治獻金，干政門餘波持續至今，其間坎培拉更大舉修訂相關法例，矛頭直指中國。

在中國眼中，這些西方國家是「挑釁」和「偽善」；在西方國家眼中，盟友們只不過是「以毒攻毒」。實則雙方互罵正好反映，過往中外關係的「純經貿」定位已面臨嚴峻挑戰，雙方不只是在商場上競爭和合作，現在還有可能要在意識形態和價值觀領域，正面衝突，NBA涉港風波便是小規模示範。

西方以外各國對華態度不一

西方對華態度是否到了臨界點？中國外交是否步入轉折階段？中國經濟實力愈強，主導的經貿網絡愈廣闊，必然更需要捍衛自身政經利益。一旦北京要判斷誰是值得信賴的生意夥伴，界定可分配利益的持份者，組織各方以維持營商環境，中外各國都會發現，原來政治和經濟密不可分。

更為要者，全球有逾190個國家，以美國為首的西方陣營只佔了其中一小部份。根據皮尤研究中心最新調查，相比去年，北美和西歐多國對華看法轉為負面，或更為負面，但在中東、拉美和撒哈拉非洲多國，中國的形象都顯著正面，中東歐諸國則正負看法大致各半。

其實在廣闊世界之中，甚至在西方陣營之中，不是那麼多國家覺得，對華政策到了非此即彼的地步。雖然反覆強調不是「另搞一套」國際秩序，中國提出「一帶一路」規劃和「命運共同體」理念，大概也是有見合則來不合則去，不如尋找一批「志同道合」的同路人。