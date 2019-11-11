「新派系」上位　地方大員迎「屆中」重磅換血

10月底，中國政壇人事暗流不斷。65歲的民政部部長黃樹賢早前宣布到齡退役，基本離開政壇一線，隨着他的「退隱」，內地地方政壇密集換帥：1957年1月出生、內蒙古自治區黨委書記李紀恒奉調入京，接替民政部部長一職，引發內蒙古、寧夏乃至河南換帥—原寧夏回族自治區黨委書記石泰峰（1956年9月出生）接棒李紀恒，寧夏黨委書記一職由河南省長陳潤兒（1957年10月出生）補缺……此輪地方官場變動不會就此結束。與黃樹賢的際遇相似，地方多名黨政大員今年面臨退休。 考慮到目前正處於中共十九屆屆中時間節點，中共地方最具權力的「黨委常委會」（由10餘人組成的實權力量）已履職過半，加之諸如重慶原市委專職副書記任學鋒突然病逝等意外情況，導致常規新陳代謝和突發調整必不可免。當下可以說是審視中共地方高層晉級路徑和觀察未來中共二十大領導梯隊的最佳時機。

陳潤兒被認為是這次地方調整的最大受益者，但並不意味「50後」一代的優勢依然如前。事實上，「50後」早在中共十八大前後全面執掌中國，統計顯示，經歷七八年的「新陳代謝」，地方黨政大權大半仍由「50後」掌握。31省市區共計61位黨政大員（河南省長因陳潤兒調任暫缺）中，「50後」共40人，其中黨務主官28人（佔地方黨務主官比例90.3%），政府大員12人（佔地方政府大員比例40%）。

分化的「50後」一代

具體而言，由中央政治局委員兼任的「50後」地方一把手—北京市委書記蔡奇（1955年12月出生）、天津市委書記李鴻忠（1956年8月出生）、上海市委書記李強（1959年7月出生）、廣東省委書記李希（1956年10月出生）和新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國（1955年11月出生）均為副國級，因而僅受換屆年份「七上八下」的黨內不成文規則制約，不受正部級官員65歲退休年齡限制。即使到中共二十大（料2022年秋召開），蔡奇、陳全國有「壓線」之虞，但並無絕對的退休理由，其他三人則更是有連任可能。

陳潤兒被視為今次地方人事調整的得益者。（網上圖片）

其他35名「50後」地方大員約以1957年出生為界限，分為兩種情形。中共《黨政領導幹部職務任期暫行規定》稱，各級政府黨政領導職務每個任期為五年，省部級黨政正職官員退休年齡一般為65歲，但任期未滿的可適當延期；考慮換屆因素62歲可新（升）任，63歲可連任，64歲不留任，65歲必退任，所以一般而言延期最長不過三年；放到中共二十大考量，1957年前出生的「50後」除非躋身「黨和國家領導人」行列，否則絕大多數料無緣二十大。目前距離二十大尚有三年時間，1954年前出生的山西省委書記駱惠寧、遼寧省委書記陳求發、廣西自治區主席陳武、雲南省委書記陳豪、貴州省委書記孫志剛、新疆自治區主席雪克來提·扎克爾料將率先退居二線或退休。其中，雪克來提·扎克爾已66歲，超過正部級官員65歲退休的年齡線。

攻城掠地的「60後」

在「50後」加速退出中共地方政壇的同時，「60後」正迅速擴大戰果。目前已有三個省市的黨務一把手為「60後」，其中，1960年9月出生的重慶市委書記陳敏爾更在中共十九屆一中全會上躋身25名最高層成員組成的中共中央政治局，與1962年9月出生的中央辦公廳主任丁薛祥、1963年4月出生的國務院副總理胡春華（排名第三）並列為僅有的三名「60後」政治局委員。其他兩人中，黑龍江省委書記張慶偉（1961年11月出生）為航天軍工出身，曾參與主持中國載人航天工程，陝西省委書記胡和平（1962年10月出生）也是「半路出家」，從清華大學棄學從政，四年完成了「四連跳」。

可以看到，相較於成長環境複雜、經歷多次政治動盪的「50後」，「60後」的優勢已開始顯現，他們多在「文革」後接受較完整的高等教育，專業技術素養和現代意識更突出。

在地方政府一把手中，1964年11月出生的江蘇省長吳政隆最年輕。（資料圖片）

在地方政府一把手中，「60後」佔據了18個省市區，1964年11月出生的江蘇省長吳政隆最年輕。北京市長陳吉寧、天津市長張國清、黑龍江省長王文濤、福建省長唐登傑也都是1964年出生。如無意外，年齡優勢將有助他們在中共二十大後走得更遠。

地方黨政正職中，「60後」已然佔據重要地位，而距離省部級正職最近的地方黨委專職副書記更是清一色「60後」。除了北京、貴州、青海、重慶四省市暫缺專職副書記，新疆、西藏因分別涉及新疆建設兵團和藏族官員配置問題而僅考慮地方黨委常委對應副書記外，27個省市區的專職副書記（或相應副書記）中，最年輕者為四川省委專職副書記鄧小剛（1967年8月出生）。

鄧小剛的快速升遷代表一名京官外放和邊疆歷練的官員上位路徑。他早年在北京從政，2005年在通州區長一職上外放西藏；2017年他在西藏黨常務副書記任上轉戰四川。這段十二年的磨礪成為鄧小剛的最大政治資本。此外，比較特殊的還有內蒙古專職副書記林少春、福建省委專職副書記王寧、江西省委專職副書記李炳軍、湖北省委專職副書記馬國強烈和廣東省委專職副書記王偉中，他們除專職副書記本職外還有兼任職務，料僅為過渡安排。

中國農業銀行副行長蔡東轉任吉林副省長。（網上圖片）

「70後」新「派系」

年齡梯隊是自然邏輯，所以在「50後」、「60後」扮演角色的同時，「70後」入場也成為必然。自2016至2017年的中共地方黨委換屆至今，395名省級地方黨委常委中（七名戎裝常委不詳），已有三名「70後」，分別是出生於1971年5月、2017年5月進入常委班子的上海市委秘書長諸葛宇傑，1970年1月生、2016年11月進入常委班子的貴州省委秘書長劉捷，及1970年1月生、去年11月進入常委班子的貴州省委政法委書記時光輝。

「70後」可謂是就學階段沒有受到文革衝擊的第一代。他們伴隨改革開放時代成長，普遍缺乏對意識形態掛帥時期的記憶，而對市場、對經濟擁有更深刻理解，所以更具冒險精神和市場意識。劉捷等三人的共同特點是「由商入政」，早年都曾在國企工作。

當「70後」的官場個性漸漸突顯時，這一梯隊而非政壇派系得到愈來愈多的「入常」機會。除上述三人外，地方省委常委會已有17名「70後」副部級官員徘徊在門外。

中共政壇新陳代謝的一個「意外收穫」是，近年中國經濟轉型壓力倍增、金融風險防範日益突出，迫使中共不得不在大膽起用新人時，開始傾向於大規模招募政府金融副手，「金融副省長」於是應運而生。至今年10月份中國農業銀行副行長蔡東轉任吉林副省長為止，目前15省市區已經配備專職的金融副省長，其中有13位是在2017年的全國金融工作會議後調任的，僅2018年1月就誕生三位「金融副省長」，2019年9月五位金融副省長到任。可預料，金融副省長將成為未來中共政壇的「新勢力」。這一群體多具高學歷、專業素養，當然其仕途前景尚難確定，仍需時間檢驗。

上文刊載於第188期《香港01》周報（2019年11月11日）《「新派系」上位 地方大員迎「屆中」重磅換血》。

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