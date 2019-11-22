黃奇帆：理清P2P和互聯網金融本質區別　如存五大問題應堅決取締

2019年「創新經濟論壇」11月21日在北京開幕。在會上，針對中國多地取締轄內所有P2P網貸機構的情況，中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆說，要理清互聯網金融與P2P的本質區別，對各地清退P2P網貸表示贊同。

進入11月以來，有越來越多的地區加入到網貸「清退計劃」中。根據公開信息不完全統計發現，截至到目前，中國已經有18個地區公布了P2P清退名單。

P2P爆煲事件近年來不時發生，上海「善林金融」就是其中之一，其通過承諾極高回報非法集資，受害者人數超過25萬人。（資料圖片）

黃奇帆表示，要理清P2P和數字金融的本質不同。他將P2P歸納出五個特點，符合這五個特點的，應當堅決取締。

第一，沒有資本金，跟網民借賬的公司。第二，整個槓桿是高息攬儲的公司。第三，貸款對象是沒有場景、沒有信用背景的借高利貸的網民，這些網民本身也在冒險。第四，整個運行是借新債、還老債的龐氏騙局。第五，一出問題，要麼壞賬，要麼捲款走路。

當然，黃奇帆也說，並不是所有的網貸行業都是P2P。正規的互聯網金融同樣具有五個特徵，與P2P相對。

第一，網貸公司自己有資本金，比如阿里巴巴的花唄、借唄屬於網貸公司，它們有300多億資本金。第二，它們的資金是向銀行貸款的，是從ABS、證券公司等正常規範市場借來的。第三，它的貸款對象是有場景信用的。第四，它的總槓桿為1：5到1：6，槓桿是非常穩健的。第五，它背後有大數據、雲計算支撐，不斷地挖掘這些客戶的信用，所以管控得很好。

除了P2P與互聯網金融外，黃奇帆還表示，要理清比特幣與數字貨幣、區塊鏈的本質不同。黃奇帆介紹，比特幣只是市場炒作的一種現象，不可能成為法定意義的數字貨幣。中國央行已經對數字貨幣進行較為深入的研究，進展順利，未來可能推出法定的數字貨幣。

黃奇帆表示，要理清比特幣與數字貨幣、區塊鏈的本質不同。（資料圖片）

比特幣只是一種炒作的貨幣，並不具有真正的信用基礎。貨幣必須穩定，當然也會波動，但是絕不能大起大落，一會兒漲50%，一會跌50%。比特幣只是一種炒作的行為，根本不能成為真正的數字貨幣，更不能成為具有法定意義的數字貨幣。

黃奇帆現在的身份是中國國際經濟交流中心副理事長，他在擔任這一職務的前7個月，離開了中國人大財經委。據悉，黃奇帆2018年從中國人大財經委離任後，參加論壇並公開發表演講的次數超過數十次，足迹遍布北京、上海、深圳、瀋陽等地，演講主題大多與金融市場有關。有關演講的內容也總是能在網絡上掀起一番浪潮。

中國經濟學家張五常曾撰文披露，黃奇帆思想細緻緊密，組織力強，對數據的掌握有系統。事實上，和中國頂級的經濟智囊團相比，黃奇帆的學歷並不高，作為最了解中國經濟的官員之一，得益於工作中的歷練和強大的學習能力。熟悉黃的人稱，他總是抽空收集最新的消息，一有空就大量讀報，以財經類為主。

有評論者說，黃奇帆的特殊在中國政壇幾乎是絕無僅有的，他的仕途生涯幾乎伴隨着「平靜」和「波瀾」，即便在離開政壇後，關注度依舊常年不衰。

很難說黃奇帆是一名學者官員，他的官場經驗極豐富，但不論是在任期間還是卸任後，他對中國經濟的思考和判斷都遠超一般學者的眼界。

2016年底卸任重慶市長職務後，外界一度對其仕途前景充滿想象，但之於黃奇帆，也許讓他自由、活躍地在輿論場中表達自己的思考，才是最合適的。