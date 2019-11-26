中央軍委宣布設頂級智囊團　殲20總設計師楊偉入選

在最新一場涉及中共軍改的會議上，中共軍方高層決定設立諮詢評估專家庫，目的是為中共軍委提供決策諮詢服務。殲-20總設計師楊偉入選這一智囊團。

在11月25日的中央軍委有關「軍事政策制度改革」會上，軍委副主席許其亮宣布，為提升改革項目質量，軍改領導小組從軍隊和地方選取人員，建立軍方智囊團。

這一智囊團全稱為「軍事政策制度改革諮詢評估專家庫」，目的是為相關改革項目進行獨立客觀評估，為中央軍委提供決策諮詢服務。

會上宣布了一份名單，雖然名單具體內容不得而知，但會議畫面顯示，殲-20隱身戰機總設計師楊偉現身。

作為中國頂級隱身戰機研發專家，楊偉加入這一智囊團對中共致力於建設「空天一體 攻防兼備」世界一流空軍大有裨益。11月初，中央軍委主席習近平要求空軍建成世界一流。

從楊偉等加入軍方高層智囊團，再到海軍國寶級專家馬偉明新晉中共中央委員，中南海越來越重視技術人員在決策層中的特殊作用。

值得注意的是，會議畫面還顯示，中央軍委辦公廳主任鍾紹軍就坐在主席台上。這位頗為神秘的習近平身邊人行蹤備受外界關注。

在完成「領導指揮體制改革」與「規模結構和力量編成改革」後，中共高層自2019年來將軍改主要精力聚焦「軍事政策制度改革」。

軍事政策制度改革被習近平視為重構中共軍隊的「三大戰役」之一，在2015年實施「深化國防和軍隊改革」時提出。

7月30日，中央政治局會議罕見地在第十六次集體學習中學習軍事政策制度改革。

另外，最新的《新時代的中國國防》白皮書寫道，推進這一改革，是要在提升戰鬥力基礎上調動軍隊積極性、主動性、創造性，建立健全中國特色社會主義軍事政策制度體系。

其中提出要推進軍隊黨的建設制度改革、重塑軍事力量建設政策制度、推進建立軍官職業化制度、改革軍事管理政策制度、以及全面停止軍隊有償服務。

中共軍隊當下的戰略目標是，到2020年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展，戰略能力有大的提升，到2035年基本實現國防和軍隊現代化，到2050年全面建成世界一流軍隊。