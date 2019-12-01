【人權法案】人民日報：美式人權及民主極度虛偽　暴露雙重標準

美國總統特朗普（Donald Trump）11月27日簽署《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），法案正式成為美國法律。 官媒《人民日報》12月1日（周日）發表評論員文章，文章題為《美式「人權」「民主」極度虛偽——操弄「雙標」不會得逞》，指美方公然為暴力犯罪分子撐腰打氣，公然以國內法粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，充分暴露了美方毫無底線的雙重標準和虛偽醜陋的霸權邏輯。

美國白宮11月27日宣布，總統特朗普（Donald Trump）已正式簽署《香港人權與民主法案》。（GettyImages）

文章指，美方將《香港人權與民主法案》簽署成法，亂港之心昭然若揭。其目的根本無關人權、民主，其現實影響更是與人權、民主宗旨背道而馳。美國一些政客把人權、民主口號喊得震天響，動輒指責他國侵犯人權，卻對本國嚴重的人權問題熟視無睹。美國自身的人權紀錄如此劣跡斑斑，卻擺出道貌岸然的模樣，到處揮舞人權大棒，賊喊捉賊，造謠生事。

文章稱，美方拉著人權、民主的橡皮尺，滿世界招搖，在國際事務中主打「人權外交」、「民主外交」，其真實用意根本不在於人權、民主，而是掛羊頭、賣狗肉，以人權、民主的幌子掩蓋其不可告人的險惡用心。美方以人權、民主之名，行破壞干預之實，是國際規則和秩序的破壞者，是全球人權民主事業的攪局者，是當今世界許多人道主義災難的製造者。

文章最後指，美方故伎重施，在香港操弄人權、民主雙重標準。這部遭到包括香港民眾在內的全中國人民聲討的法案，充斥著偏見和傲慢、恐嚇和威脅。其根本目的就是要破壞香港繁榮穩定，破壞「一國兩制」偉大實踐，破壞中華民族實現偉大復興的歷史進程。美方的這一企圖，純屬枉費心機，打錯了算盤。美方的拙劣表演，只會讓世人進一步認清其險惡用心和霸權本質，只會讓中國人民更加人心凝聚、眾志成城。

（《人民日報》）