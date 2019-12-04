中共印發新《全國黨政領導班子建設規劃綱要》　為人事布局立綱

中共五年一次的全國黨政領導建設文件近日發佈。央視12月4日發佈消息稱，中共中央辦公廳近日印發了《2019一2023年全國黨政領導班子建設規劃綱要》，對今後5年黨政領導班子建設作出規劃。

中共經常印發文件，對領導幹部嚴格要求。（Getty）

報道稱，《規劃綱要》以習近平新時代中國特色社會主義思想（習思想）為指導，適應「兩個一百年」奮鬥目標歷史交匯期的新形勢新任務，對2019至2023年全國各級黨政領導班子建設作出全面規劃，是落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線、加強新時代黨政領導班子建設的指導性文件。

按照慣例，中共中央辦公廳每五年發佈一次全國黨政領導班子建設規劃綱要，上一次是在2014年印發的《2014—2018年全國黨政領導班子建設規劃綱要》。

當時的《規劃綱要》指出要圍繞完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，全面加強領導班子思想、組織、作風、反腐倡廉和制度建設，為全面深化改革、全面推進依法治國、實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢提供堅強組織保證。

其實在上述消息公布前，中國多地已經部署學習2019年的《規劃綱要》。

比如，江蘇省省委理論學習中心組曾於11月22日舉行學習會，專題學習《2019—2023年全國黨政領導班子建設規劃綱要》。省委書記婁勤儉在主持學習會時強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習領會《規劃綱要》部署要求，以更加系統的謀劃、更加紮實的舉措推動各級黨政領導班子建設。

報道稱，這次出台的《規劃綱要》，圍繞「建設什麼樣的領導班子、怎樣建設領導班子、如何管好領導班子」，與時俱進完善頂層設計，是加強和改進黨政領導班子建設的綱領性文件，必須準確把握精神實質，認真抓好貫徹執行。

湖南省委常委亦在11月29日召開的常委會上指出，《規劃綱要》對今後5年黨政領導班子建設作出了全面規劃。

會議強調，要堅持以政治建設為統領，突出強化思想武裝、增強整體功能、提升領導水平和專業素養、激勵擔當作為、嚴格教育管理等重點任務和關鍵環節，全面加強全省各級黨政領導班子建設，着力把各級領導班子鍛造成忠誠踐行習近平新時代中國特色社會主義思想的堅強領導集體。