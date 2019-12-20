被舉報大肆斂財及有「亂倫性癖好」　江西前副省長史文清回應

中共官場反腐不斷。卸任已近2年江西省人大常委會副主任史文清，被實名舉報大肆斂財，是一個實實在在的兩面人。據信中共最高反腐機構已在調查此事，但暫未公開消息。

內地自媒體「法經網」12月18日在微信公號刊文《一位副省級高官的斂金術和多面孔》引發輿論熱議。文章指名道姓將矛頭直指史文清。

卸任已近2年江西省人大常委會副主任史文清，被實名舉報大肆斂財，是一個實實在在的兩面人。（網上圖片）

針對網絡流傳的信息，據內媒澎湃新聞網報道，史文清19日回應指，「也是昨天晚上（看到舉報文章），在這裏我不多說了，所有的都是誹謗造謠，我現在正在給組織作（寫）一個說明。」

根據公開信息，現年65歲的史文清是蒙古族，遼寧人，擁有45年黨齡和48年工齡，當過知青，經濟學博士。仕途起點東北，後轉戰內蒙古，1994年調任全國人大常委會辦公廳，1998年「空降」黑龍江，8年官至哈爾濱市委副書記、常委副市長，省長助理；2007年調任江西，躋身副省級，先後任江西省委常委兼副省長、贛州市委書記，2015年轉戰江西省人大，2018年1月卸任黨政職務，當選人大代表，目前任期尚有三年。

上述文章指，史文清被舉報向多名商人索要價值2,000萬人民幣的黃金，以及1.32億元人民幣現金。另外，史文清還被舉報不僅包養多名情婦，甚至還有「亂倫性癖好」。

這家自媒體在文章在網絡引發熱議。有聲音指，自媒體發這篇文章需要很大勇氣；也有說法稱，舉報史文清的文章比正式媒體的寫法還正式，是一件很罕見的現象。

舉報史文清的共有三人，分別為曾義平、温和魁、王宇飛，均是民營企業家，三人已分別將各自的舉報信已實名呈給中紀委國家監委，且在舉報信均按下手印。

曾義平指，自己父親在贛州做稀土貿易生意，在2011年被贛州下轄的南康警方逮捕，理由是非法經營。事發後，史文清在北京向自己所要5,000萬元，聲稱能擺平。後曾義平湊資2,000萬購買等值黃金，送給史文清。最後父親仍被判緩刑，而不是釋放。而被扣押的稀土只退一半，另一半價值3,000萬元的稀土下落不明。

温和魁在贛州做生意，稱知曉當地的「明規則」——要想在贛州平平安安做生意，絕對不能得罪史文清，否則生意做不成，還要面臨牢獄之災。而史文清通過其子史家昌（又名楊灝）以入股名義，向温和魁索要共計1.32億現金，後實際索得1.1億。温和魁保守估計，史文清在贛州斂財可能高達數百億。

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至於第三位舉報人王宇飛，報道指史文清以多次幫助解決麻煩為由索取好處，例如「借」500萬買股票、要求購買兒子的畫作、支付所謂藝術工作室的租賃及裝修錢、要求捐資予藝術學院等，涉及款項超過2000萬元。

王宇飛指，史文清、史家昌通過不同形式向自己所要財物共計1,536.2萬元。

除斂財外，「法經網」的文章還指史文清有獨特的「性癖好」。他不僅曾在哈爾濱任職期間多次強姦親侄女，強暴另一名親侄女，而且將自己妻子的親侄女楊玉華、楊玉榮發展為專職情婦，設立公司斂財，並有數名兼職情婦，及包養數名空姐。史文清還擁有多名私生子，其中一個叫唯偉（被指唯一的偉大）。

文章還稱，史文清曾對親外甥女圖謀不軌，動用關係為其安排進大連一家銀行工作，承諾在北京買房，但前提是做他情婦，不過這一要求被拒絕，且外甥女家人與他斷絕關係。

文章還狠批史文清是兩面人。他曾在離開贛州之前，被指特意安排上千人送別，民眾排長隊、拎雞蛋、喝米酒......網絡公開信息證實這一說法，確有不少人「送別」史文清，並有橫幅寫有「文清書記您辛苦了」。