【鼠疫】國家衛健委：11月鼠疫報告發病4例　無人死亡

內地早前爆發鼠疫，引起社會關注。國家衛生健康委員會官網30日（周一）公布2019年11月內地法定傳染病疫情概況。通報顯示，11月內地鼠疫報告發病4例，無死亡報告。

早前一對內蒙古牧民夫婦確診原發性肺鼠疫，該對牧民夫婦所居住的房屋事後被安排徹底消毒。（資料圖片）

據官網通報，2019年11月內地共報告法定傳染病670999例，死亡2531人。其中，甲類傳染病中鼠疫報告發病4例，無死亡報告。霍亂報告發病1例，無死亡報告。

乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、脊髓灰質炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感無發病、死亡報告，其餘21種乙類傳染病共報告發病292854例，死亡2522人。報告發病數居前5位的病種依次為病毒性肝炎、肺結核、梅毒、淋病以及猩紅熱，佔乙類傳染病報告病例總數的93%。

同期，丙類傳染病中絲蟲病無發病、死亡報告，其餘10種丙類傳染病共報告發病378140例，死亡9人。報告發病數居前3位的病種依次為流行性感冒、手足口病和其他感染性腹瀉病，佔丙類傳染病報告病例總數的91％。

內媒《新京報》梳理公開數據發現，今年以來內地鼠疫報告發病數量已達5例（9月曾報告1例），為近9年來最多。據國家衛健委官網疫情通報，2011年至2018年每年鼠疫報告發病數分別為1例、1例、0例、3例、0例、1例、1例、0例。

（綜合報道）