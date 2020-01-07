【中聯辦換人】政治家治港會成為新常態嗎？

「非常時期，非常之人，非常任命」，是《香港01》對於香港中聯辦最新人事變動的評價。1月4日，官方公布香港中聯辦最新人事調整，卸任山西省委書記職務月餘，已經出任全國人大財經委員會副主任委員的駱惠寧，接替王志民出任香港中聯辦主任。鑑於香港修例風波引起的香港社會的動盪，這一人事引發各方面的關注。

在1月6日的媒體見面會上，駱惠寧稱，這次到中聯辦任職，就個人而言，是個新的使命新的挑戰，會帶着對香港的真誠和真情做好工作。對於香港修例風波，駱惠寧指，近半年來香港的形勢令人揪心，大家都期望香港重回正軌。

駱惠寧1月6日會見傳媒。（中新社）

對於這位中聯辦新任掌門，駱惠寧曾經主政兩個省份的履歷非常特別。畢業於中國人民大學經濟學院政治經濟學專業，獲得經濟學博士學歷的駱惠寧，曾在安徽工作了30多年，直到2003年，駱惠寧首次跨省調整，任青海省委副書記、省委黨校校長。7年後，駱惠寧於2010年任青海省省長。2013年，駱惠寧出任青海省委書記。2016年，駱惠寧調任山西省委書記，直至2019年11月30日卸任。

破慣例的「空降」

非港澳系統出身，也非外交系統出身，曾經主政一方，駱惠寧「空降」香港中聯辦，直接打破了中共治港體系官員任用的慣例。自香港回歸以來，在駱惠寧之前歷經了姜恩柱、高祀仁、彭清華、張曉明和王志民等五位中聯辦主任，他們或出身於與港澳事務存在密切關聯的外交系統，或在之前有過港澳辦、中聯辦的任職經歷。

查閲駱惠寧的仕途簡歷，可以發現，他並非港澳系統或外交系統出身，在過去幾十年的政治生涯與香港沒有明顯的直接關聯。

此外，駱惠寧「封疆大吏」出身，資歷深厚，在安徽、青海、山西三地擔任過省領導，其中以省委書記的身份主政青海、山西，是典型的「政治幹部」。如今，他以封疆大吏之履歷，執掌香港中聯辦，這在以往是未曾有過的情況。

位於西環的中聯辦，是中共治港的前沿機構。（多維新聞）

以中聯辦第三任主任彭清華為例，彭清華中組部出身，曾任中共元老宋平秘書。2003年12月，任香港中聯辦副主任。歷練7年後，也即2009年5月，升任香港中聯辦主任。彭清華在卸任中聯辦主任後成為地方大員，他在2012年中共十八大後調任中共廣西壯族自治區黨委書記，並於2018年3月轉任中共四川省委書記。駱惠寧的就任與彭清華的經歷，猶如鏡像。

駱惠寧毫無治港體系的工作經歷，也沒有與香港各界緊密接觸的經驗。但「他山之石，可以攻玉」，這可能恰恰是他的優勢所在，因為這樣就能夠避免被原有治港框架和與各種規則所束縛，擺脱治港「經驗主義」；同時，他有擁有兩個省級地方的治理經驗，執政視野和治理思路可能更為開闊，對「中央精神」的把握，甚至於因地制宜的落地可能更有經驗。駱惠寧能否給中央治港工作帶來新的突破，值得期待。

觀察人士指出，此次調整也體現了中共中央治港思路的變化。中聯辦是中央人民政府駐香港的核心機構，於1947年5月設立，前身是新華社香港分社。中聯辦位於西環，鑑於中聯辦對香港影響也有「西環治港」一說。中聯辦主任在民間被戲稱為「香港書記」。

過去半年多以來，因為修例風波的爆發，困擾香港經濟社會發展和「一國兩制」良性運轉的一系列深層次矛盾全部暴露無遺，給了北京治港工作一個慘痛教訓。中央治港思路的調整也是必然，駱惠寧的調任，意味着香港的治理可能由原來的技術官僚治港，上升到政治家治港的維度，甚至不排除成為新的常態。駱惠寧的「空降」可能只是一個開始，未來如果運行順暢且有效，下一任中聯辦主任可能也會從封疆大吏中產生。未來會否有這樣的變化，非常值得關注。

國台辦會否效法？

與香港中聯辦類似的人事設置，還有負責對台事務的中（國）台辦。國台辦是國務院台灣辦公室的簡稱，與中台辦——中共中央台灣工作辦公室，是一個機構兩塊牌子，列入中共中央直屬機構序列，是中共中央對台領導小組的辦事機構。

在不同情況使用不同名稱，如對在中國大陸投資的台商及對台政策宣講等事務時稱「國台辦」，對在台灣政黨時使用「中共中央台灣工作辦公室」的名義。因此，國台辦曝光率更高，更為公眾所熟知，通常意義上也以國台辦指代中共對台工作機構（下文統一用國台辦指代這一機構）。

2020年台灣大選以及最終的結果，可能還將給兩岸關係帶來巨大的不確定性。圖為台灣總統三位候選人，從左到右分別為宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（多維新聞）

近三任國台辦主任從王毅、張志軍，到現任的劉結一，都明顯具備外交背景，外交系統轉任國台辦主任的仕途路徑，漸漸成為外界對國台辦人事的既成印象與整理。也由於此，繼而發展出如中國大陸審視其對外關係與兩岸關係時，是以美中關係優位、兩岸關係從屬等觀點。

現任國台辦主任劉結一，先後擔任過各種外交職務，包括中國外交部軍控司司長、美大司司長、中共中央對外聯絡部副部長、中國紅十字會副會長以及中國常駐聯合國代表。2017年10月調任國台辦擔任排名第一的副主任，2018年3月出任國台辦主任。劉結一前任張志軍，也是外交系統出身，在外交部最高職務是常務副部長，現任全國人大外事委員會副主任委員、海峽兩岸關係協會會長。王毅也是資深外交官，現在的職務是中國外交部部長、國務委員。

而在此之前，曾經擔任國台辦主任的王兆國、陳雲林雖非外交系統出身，但都有對台工作經驗或從副職開始做起。陳雲林進入國台辦之前，擔任黑龍江副省長，在擔任國台辦主任之前，曾在副主任位置上歷練三年。王兆國在擔任國台辦主任前，曾擔任與台灣隔海相望的福建省省長。福建是中國大陸與台灣交往最多，關係最為密切的省份。

過去4年，兩岸關係也發生了巨大變化，蔡英文的上台，讓兩岸關係尤其是政治關係進入到冰河期，即將到來的台灣大選，以及最終的結果，可能還將給兩岸關係帶來巨大的不確定性。未來，中共對台工作的人事任命上，會否也效法香港中聯辦，同樣是個值得關注的命題。