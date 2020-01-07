【伊朗危機】中俄批美程度有別　北京為何緊守「三不政策」？

伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）1月3日遭美軍空襲炸死。 在美軍炸死蘇萊曼尼一星前左右，由12月27日至30日，中國、俄羅斯和伊朗在阿曼灣地區舉行，解放軍海軍派出西寧號導彈驅逐艦參加。當時中國國防部就表示，今次演習旨在展示中俄伊共同維護世界和平與海上安全，與地區形勢沒有必然聯繫，又指演習是三國的正常軍事交流活動，符合國際法及國際慣例。

中國左右逢源不避嫌疑

至少在對外表態時，中國都故意淡化「結盟」色彩，避免予人「選邊站」或「拉幫結派」的印象，況且這一類演習早已「常態化」。就在三國演習之前一個月左右，中國就與沙特阿拉伯舉行為期3周的海上聯合演習；沙特與伊朗為區內死對頭，而中國能不怕嫌疑地左右逢源，足見北京的外交空間之寬裕。

伊朗指揮官被殺：伊拉克民眾上街悼念蘇萊曼尼（美聯社）

中國之所以能在中東游刃有餘，有效的外交政策是主要因素之一。實則對於美軍「斬首」蘇萊曼尼，中俄反應就有微妙差異，反映北京的小心謹慎，這首先體現於其各層級統一外交口徑，明確迅速地向涉事各方表明中方立場。

事發後不久，政治局委員、中共中央外事委辦公室主任楊潔箎與美國國務卿蓬佩奧通電話，敦促美方保持克制，儘快重返對話軌道以緩和緊張局勢。國務委員兼外交部長王毅則與伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）通電話，批評美方的軍事冒險行為違背國際關係基本準則，敦促美方不要濫用武力。

甚麼是「客觀公正立場」？

王毅又特意點出：「中方將秉持客觀公正立場，為維護中東海灣地區和平安全發揮建設作用。」1月3日，外交部發言人耿爽重申，希望美國保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級；1月5日，駐伊朗大使常華會見伊外交部部長助理兼亞太總司長扎比卜，基本上重新講一次王毅的說話。

🔑中國軍隊頻現身西印度洋🔑

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由此可見，中方一則指責美方「無規無矩」，侵犯伊拉克的國家主權，二則會「秉持客觀公正立場」，不偏幫美國或伊朗，是其是非其非，三則致力於維繫地區和平，言下之意是既反對華府「窮追猛打」，也不同意伊朗軍事報復美國。就對伊朗的態度，北京與莫斯科之間有微妙差異。

相比中方的「客觀公正」，俄方就蘇萊曼尼之死，向伊朗人民表示哀悼和慰問，並譴責美國的單方面軍事行動；外長拉夫羅夫更直接向蓬佩奧表明，俄方視華府「斬首」蘇萊曼尼為「非法」之舉。當然中俄也一致表示，美國應與伊朗對話以化解分歧，兩國亦會致力於防範地區緊張氣氛升溫。

從事態前因後果來看，美伊兩國在伊拉克各有代理人，於體制內外互相傾軋，在蘇萊曼尼被殺之先，美軍承包商遇害，美國駐伊大使館被包圍，華府就直斥伊朗為「幕後黑手」。至於蘇萊曼尼本人，他在敘利亞、黎巴嫩和伊拉克組織什葉派民兵，擅於發動「非對稱作戰」以擴張伊朗的勢力範圍。

🔑美軍炸死伊朗指揮官蘇萊曼尼🔑

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局勢動蕩不利中國外交定位

由此可見，如果「客觀公正」地看待這件事，中國已經不便於「選邊站」，最正路就是替伊拉克抱不平。實則國家主席習近平於2016年訪問中東地區，其間便提出「三不政策」：「在中東不找代理人，不搞勢力範圍，不謀求填補『真空』。」這政策符合中國在區內的自我定位。

與美俄不同，中國在中東並無軍事戰略野心，反而要專心做生意食四方茶飯，最好是毋須「拉幫結派」，悶聲就能發大財。若果被視為偏向伊朗，以沙特為首的遜尼派勢力就會找上門，而沙特又是中國的主要原油供應國；假如被認為對美施圍魏救趙之計，一旦分散華府注意力不力，更有可能破壞中美關係大局。

更為要者，美國的原油供應理論上已能自給自足，去年更成為淨出口國，相反中國是最大原油淨進口國，相當一部份來自中東地區，包括伊拉克。一旦當地局勢不穩，難保不會加劇通脹和經濟動蕩。事實是中國從來不是主要玩家，也不應自居為主要玩家，故此最佳辦法還是緊守一貫方針，謀定而後動。